Червен код за изключително опасни валежи е в сила днес за три области в Южна България – Смолян, Кърджали и Хасково. Всички общини и отговорни институции в региона са предупредени и са нащрек за усложняване на обстановката.

След като през цялата сутрин само е превалявало, дъждът в Южна България вече вали проливно. Никъде няма възникнали бедствени ситуации, а нивата на всички реки и водоеми се следят непрекъснато.

Червен код за Варна: Очакват се нови порои

Река Марица е на нива, далеч под критичните. При измервателния пункт край Свиленград воден стълб отчита 1,40 метра при критичен праг от над 4 метра.

Най-големите язовири на територията на областите Хасково и Кърджали – „Кърджали”, „Студен кладенец” и „Ивайловград”, също разполагат със свободни обеми за поемане на вода. Най-високо е нивото в язовир „Ивайловград”, който е запълнен на 90%.

Започнало е обаче контролирано изпускане на язовир „Тракиец” край Хасково. Заради това в община Харманли жителите в близост до речните корита са предупредени да бъдат внимателни. Причината е, че на много места има непочистени участъци, което създава опасност от преливане и заливане на крайречни площи.

В градските райони силният дъжд създава временни затруднения, тъй като на места уличните шахти не успяват да поемат цялото количество вода, което затруднява трафика. Гражданите и шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание.