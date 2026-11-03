Варна се готви за нова „порция“ проливни дъждове след сериозните наводнения, които засегнаха града в понеделник. Под вода останаха улици и подлези, имаше закъсали автомобили, паднали дървета и евакуирани хора. За вторник е обявен червен код за опасни валежи, като най-интензивни се очаква да те да бъдат в следобедните часове.

Едно от засегнатите места е районът на Зеленчуковата борса, където водата е причинила сериозни затруднения на работещите и посетителите. Към момента водата се е оттекла, но хората продължават да разчистват района и се подготвят за възможни нови наводнения. „Беше кошмарно! Навсякъде плуваха зеленчуци, имаше закъсали коли и бусове“, разказа Ирена Филипова, която работи в един от търговските обекти в района.

Пороен дъжд наводни улици и подлези във Варна, задействаха BG-ALERT (ВИДЕО+СНИМКИ)

След пороя хората започнали да почистват и да търсят помощ. „Затворихме обектите. Започнахме да звъним на 112. Опитвахме се да отпушваме шахтите, но нямаше абсолютно никакъв резултат“, разказа Филипова. Тя заяви, че въпреки подадените сигнали, на място не са пристигнали екипи да помогнат. Във вторник работещите в района отново са там и разчистват, въпреки прогнозите за нови обилни валежи.

Според информацията на общината една от причините за наводненията са задръстените с есенни листа шахти. Натрупаните отпадъци и растителност затрудняват оттичането на водата и увеличават риска от локални наводнения при интензивни валежи. Притесненията на работещите на Зеленчуковата борса са, че ако не бъде почистено своевременно, новите дъждове могат отново да запушат шахтите и да предизвикат сериозни проблеми.

Силен порой по Черноморието, кола затъна в подлез във Варна (ВИДЕО+СНИМКИ)

Междувременно ситуацията във Варна породи напрежение и сред родителите на ученици заради късното решение за организацията на обучителния процес в града. В понеделник вечерта кметът Благомир Коцев съобщи във Facebook, че очаква становището на Министерството на образованието и науката, след като вече беше обявил деня за неучебен. В крайна сметка от МОН беше взето решение учебни занятия да не се провеждат. То беше съобщено около 21:30 ч., което предизвика недоволство сред част от родителите заради късния час на оповестяването му.

Варна остава в готовност за новите валежи, а основното притеснение е дали инфраструктурата ще успее да поеме очакваните количества дъжд и дали ще бъдат избегнати повторения на ситуацията от понеделник.

Повече по темата гледайте във видеото.