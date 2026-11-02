Пороен дъжд във Варна наводни подлези и затвори ключов пътен участък в града. Малко преди 13:00 ч. беше задействана и системата за предупреждение BG-ALERT.

Снимка: Ивомира Пехливанова, NOVA

Снимка: Румен Сарандев, БТА

По данни на Националния институт по хидрология и метеорология падналото количество валеж в морския град достигнало 76,5 литра на квадратен метър.

Проливен дъжд наводни улици и подлези в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

До момента екипи на пожарната са отреагирали на 25 сигнала, 13 от които за паднали дървета, девет за наводнени сгради и три за наводнени пътни участъци. В един от случаите има евакуиран гражданин от автомобил.

Снимка: Румен Сарандев, БТА

Заради наводняване е напълно затворен за преминаване участъкът на завоя между бул. „Цар Освободител” и бул. „Приморски”, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Варна на официалната си страница във Facebook. На много други места в града и извънградските мрежи са се образували огромни локви и улични разливи, които правят придвижването изключително трудно.

От „Пътна полиция” към ОДМВР – Варна призовават водачите да избягват затворения участък и да избират обходни маршрути. Оттам апелират шофьорите да карат с повишено внимание, да намалят скоростта, да спазват по-голяма дистанция и да не предприемат рискови маневри.

Снимка: Румен Сарандев, БТА

Причина за проблемите с оттичането са задръстените от падналите есенни листа шахти, съобщиха от Община Варна. Общо 30 екипа са на терен, за да изпомпват натрупаната вода, като ревизионните шахти са отворени за по-бързото ѝ оттичане. В момента приоритетно се отводняват главните пътни артерии, както и пространствата около болници, училища и детски градини.

Снимка: Румен Сарандев, БТА

Очаква се валежите да продължат и в следващите дни.