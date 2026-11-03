Полицията установи 42-годишен шофьор от Ловеч, обвинен, че е блъснал и причинил смъртта на бездомно куче в Севлиево. По случая е започнала проверка по разпореждане на директора на Областната дирекция на МВР в Габрово старши комисар Илиян Иванов. След приключването ѝ материалите ще бъдат изпратени на прокуратурата, обяви кореспондент на БТА в града Радослав Първанов.

Инцидентът е станал на 31 октомври около 15:25 часа на улица „Стара планина“. Проверката е започнала вчера след публикация в социалните мрежи, а впоследствие в Районното управление в Севлиево са постъпили и сигнали от граждани.

В рамките на предприетите действия полицейските служители са снели сведения от участниците и свидетели по случая и са прегледали записи от камерите за видеонаблюдение в района. Установено е и изменение в техническата конструкция на автомобила, заради което той е спрян от движение.

Спрямо водача е започнато административнонаказателно производство. След окомплектоване на всички материали преписката ще бъде изпратена по компетентност на Районната прокуратура.

От Областната дирекция на МВР в Габрово съобщават, че през тази година са работили по четири сигнала за посегателства над животни.

Редактор: Габриела Павлова