Първата дама на САЩ Мелания Тръмп лично ще събере „представители на Русия и Украйна“ в Белия дом, съобщи днес в официално изявление офисът ѝ.

„Това събитие представлява изключително важен момент в американската история“, се посочва в съобщението, публикувано в деня на междинните избори в САЩ, които са от ключово значение за последните две години от президентския мандат на Доналд Тръмп в Белия дом.

Не бяха предоставени подробности за състава на делегациите или за формата на срещата. Според съобщението обаче Мелания Тръмп трябва да направи изявление в четвъртък сутринта.

Съобщението идва след неотдавнашното хуманитарно примирие в украинската област Херсон, намираща се под руски контрол, договорено по инициатива на съпругата на Доналд Тръмп, според Вашингтон.

Примирието, спазвано през миналата седмица, позволи евакуацията на част от жителите на Олешки – град под руски контрол, разположен на около десет километра югоизточно от Херсон.

По темата Мелания Тръмп е договорила локално примирие между Русия и Украйна в окупирания град Олешки

Преговорите между Киев и Москва под американско посредничество, насочени към прекратяване на близо петгодишния кървав конфликт, трябва да бъдат подновени след една седмица в Обединените арабски емирства.

През изминалата нощ Русия отново подложи Украйна на бомбардировки. Това стана ден след руска атака, при която загинаха най-малко 29 души и която беше остро осъдена от Володимир Зеленски. Според украинския държавен глава тази кървава атака е показала желанието на Русия да саботира всеки „напредък към мира“.

Редактор: Никола Тунев