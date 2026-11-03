Окръжният съд в Търговище призна и прие за изпълнение в България присъда на хърватски съд, с която 25-годишен българин е осъден на 10 месеца лишаване от свобода за опит за незаконен превоз на мигранти. Това съобщиха от пресслужбата на съда, цитирана от

кореспондента на БТА в Търговище Екатерина Христова.

Наказанието е наложено от Градския съд в Сплит за престъпление, свързано с незаконно влизане, движение и пребиваване на територията на Хърватия и други държави от Европейския съюз и Шенгенското пространство. Осъденият е български гражданин и до момента не е имал присъди.

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На 24 май 2024 г. в хърватското село Студенци мъжът се е уговорил с непознат срещу 500 евро да превози мигранти, влезли незаконно в страната, до други държави от ЕС и Шенген. Той е бил спрян и задържан, преди да качи в автомобила си седем турски граждани, преминали границата извън установените гранични пунктове и без необходимите документи.

Мъжът е признал, че е извършил престъплението. Окръжният съд в Търговище е приспаднал от наказанието времето, през което мъжът е бил задържан в следствения арест. Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативния съд във Варна.

Редактор: Ралица Атанасова