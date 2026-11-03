Хладилни системи на търговските вериги Edeka и CAP са били засегнати от хакерски атаки. Това са първите случаи в Германия, след като по-рано за кибератаки съобщиха магазини в редица европейски страни.

Мащабна кибератака порази стотици супермаркети във Франция

Супер маркет на Edeka в град Райсбах, провинция Бавария, съобщи, че през уикенда температирата в хладилниците му се е повишила до 50 градуса по Целзий. Персоналът на магазина се е опитал да спаси някои хранителни продукти и да ги раздаде, но огромно количество храни е трябвало да бъдат изхвърлени.

Супермаркетите CAP във Вупертал, провинция Северен Рейн-Вестфалия, също съобщиха, че веригата е била подложена "външна атака". Температурата в хладилниците на магазина също се е повишила, което е наложило унищожаването на продуктите. CAP е известна в Германия с това, че целенасочено осигурява работа на хора с увреждания.

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Атаките срещу хладилни системи започнаха през октомври във Франция с нападения срещу редица големи вериги супермаркети като Carrefour, Intermarché и Marché U.

Редактор: Станимира Шикова