Снимка: Стопкадър, NOVA
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Хакери са манипулирали системите за управление на хладилното оборудване, като температурата в някои витрини достигнала 50 градуса по Целзий
Мащабна кибератака срещу стотици супермаркети във Франция доведе до пожари и унищожаване на хранителни продукти. Хакери са манипулирали системите за управление на хладилното оборудване, като температурата в някои витрини достигнала 50 градуса по Целзий.
Премиерът Себастиан Льокорню разпореди разследване, а властите координират действията си с европейски партньори заради опасения, че са засегнати и други държави. Около 150 магазина само на една от големите вериги супермаркети са били поразени от кибератаката.
Франция вика руския посланик и налага санкции заради мащабни хакерски атаки
Всички засегнати хранителни продукти са изхвърлени като предпазна мярка.Редактор: Ивета Костадинова
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