Мащабна кибератака срещу стотици супермаркети във Франция доведе до пожари и унищожаване на хранителни продукти. Хакери са манипулирали системите за управление на хладилното оборудване, като температурата в някои витрини достигнала 50 градуса по Целзий.



Премиерът Себастиан Льокорню разпореди разследване, а властите координират действията си с европейски партньори заради опасения, че са засегнати и други държави. Около 150 магазина само на една от големите вериги супермаркети са били поразени от кибератаката.

Франция вика руския посланик и налага санкции заради мащабни хакерски атаки

Всички засегнати хранителни продукти са изхвърлени като предпазна мярка.

Редактор: Ивета Костадинова