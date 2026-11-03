Над 100 контролера, които управляват хладилни инсталации в търговски обекти в България, са потенциално уязвими за кибератаки. Това предупреди киберекспертът Християн Даскалов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS. По думите му няма публична информация тези устройства у нас да са били атакувани, но достъпността им през интернет създава риск.

„Подобни устройства управляват температурата в хладилниците и хладилните камери. Ако бъдат компрометирани, нападателите могат да променят настройките им и така да причинят разваляне на съхраняваната стока. При подобни атаки в Европа вече бяха изхвърлени хранителни продукти за десетки милиони", посочи Даскалов.

Той уточни, че става дума за устройства, които могат да бъдат открити чрез публично достъпната интернет търсачка Shodan. „Контролерите за хладилни инсталации не би трябвало да бъдат достъпни директно през интернет. В някои случаи обаче това се прави за удобство, когато външен доставчик трябва да следи и управлява оборудването дистанционно", обясни Даскалов.

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Киберекспертът съобщи, че е изпратил доклад за установена уязвимост до една от големите търговски вериги, за да бъдат предприети мерки. Той призова и останалите търговци да проверят дали устройствата в техните обекти са видими през интернет и, ако е така, да ограничат този достъп. „Важно е също да се провери дали софтуерът им е актуализиран до последната версия", подчерта експертът.

Даскалов коментира и фалшивите съобщения за радиационна опасност, химическа заплаха и улични боеве, изпратени до граждани в Украйна и Русия. По думите му това са примери за психологически операции, чиято цел не е непременно да нанесат физически щети, а да предизвикат страх, стрес и несигурност.

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Той успокои, че подобен сценарий е практически неприложим у нас заради начина, по който работи системата BG-ALERT. „За разлика от използваните в Русия и Украйна приложения, българската система не разчита на мобилно приложение, което потребителите трябва да инсталират. Съобщенията се изпращат през мобилните мрежи на операторите, като връзката им със системата е силно ограничена и контролирана", каза Даскалов.

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