Температурата във фризерите в няколко хранителни магазина в Швеция се е повишила рязко през нощта. Ръководстворо на поне един от засегнатите магазини подозира, че става дума за кибератака, съобщиха операторите на търговските вериги ICA и Coop.

По-рано един от шведските магазини съобщи в социалните мрежи, че температурата в хладилниците и фризерите му е била настроена на 50 градуса по Целзий. Случаят е подобен на атаката във Франция миналия месец.

Храна за милиони е изхвърлена от европейски супермаркети след мащабната хакерска атака

Говорител на частната компания ICA посочва в изявление: „Знаем за инцидент през изминалата нощ, който е засегнал ограничен брой магазини и е нарушил работата на техните хладилни системи и фризери“. Търговската група Coop съобщи, че шест от нейните магазини са били засегнати от подобни инциденти.

Търговските вериги Ahold Delhaize и Colruyt също посочват, че IT инцидент през нощта е засегнал хладилниците и фризерите в десетки магазини в Белгия и Люксембург. Миналия месец Ahold съобщи на нидерландската полиция за инцидент, свързан с киберсигурността, след като установи подозрителна активност в своята IT инфраструктура. "В понеделник веригата супермаркети Delhaize е установила повишаване на температурите в охладителните системи", заяви говорителят на компанията Сара Де Местер. Инцидентът се разследва, допълва тя.

Мащабна кибератака порази стотици супермаркети във Франция

Стефан Моланс, който е главен изпълнителен директор на белгийската компания за хладилни системи Sabcobel, която поддържа системите на Delhaize, уточни, че става въпрос за кибератака, при която изпарителите на охладителните агрегати са били превключени в режим на размразяване.

Говорител на Colruyt Group, която управлява магазините Spar в Белгия чрез франчайз система, също посочва, че хладилните системи в пет магазина са били обект на атака.

Видео:"Ройтерс"

Припомняме, че миналия месец френската полиция заяви, че хакери са поели контрола над охладителните системи на стотици супермаркети. При кибератаката беше увеличена до 50 градуса по Целзий температурата в хладилниците на 700 супермаркета, което доведе до размразяване на всички храни в тях. Наложи се да бъдат изхвърлени огромни количества прясно месо, млечни и замразени продукти. Повечето хладилници са включени в интернет за да могат да бъдат поддържани от разстояние и в случай на проблеми в системата. Случаят подчерта уязвимостта на системите, свързани с интернет.

Редактор: Станимира Шикова