Над 400 супермаркета във Франция станаха жертва на мащабна кибератака, която накарала хладилните им системи да започнат принудително размразяване. Вследствие на това бяха изхвърлени тонове храна на стойност милиони евро.

Температурите в хладилниците от минусови станали между 50 и 80 градуса по Целзий. Няколко дни по-късно все още се работи по разчистването на развалената стока, а супермаркетите са затворени и днес. Освен във Франция са засегнати магазини и в Испания, Португалия, Германия, Белгия.

Експертът по киберсигурност Любомир Тулев обясни в „Твоят ден“ по NOVA NEWS, че тези хладилници са така нареченият „интернет на нещата“ (internet of things). „Интернет на нещата“ могат да бъдат хладилници, климатици, бойлери, всички уреди, които имат Wi-Fi, IP-адрес и се управляват през интернет“, обясни той. По думите му такива уреди често идват с настройки по подразбиране (парола и потребителско име), които потребителят трябва непременно да смени, за да ги ползва защитено в домашната си мрежа.

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„Когато не е добре конфигурирано такова устройство, може да ни навреди. Както е в случая с тези хладилници – те са станали жертва именно на хакерска атака, която е успяла да пробие защитата. Информацията, която имаме до момента е, че производителят на софтуера на тези хладилници, който служи за управление, е датска компания, пуснала нов ъпдейт. Магазините обаче не са го видели навреме, за да обновят системите си“, посочи Тулев.

Киберекспертът обясни, че това, което правят хакерите, е да взимат тези ъпдейти и да правят обратно инженерство (reverse engineering) – виждат какви уязвимости оправя ъпдейтът и атакуват именно там.

„Очевидно тези магазини не са се възползвали да обновят системите си и дори се твърди, че те са стари и неподдържани. Станало е така, че най-вероятно хакерите са видели тези ъпдейти, обърнали са процеса и са хакнали системите“, обясни Тулев. Той припомни, че в България преди няколко години пръскачките пред Народното събрание са били компрометирани по този начин.

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„Подобен тип атака може да стане, например, с фотоволтичните системи в България. Страната ни се превърна през последните години в една от водещите държави в света по производство на електроенергия от соларни панели. Представете си, че всички тези соларни панели също се управляват именно от такива „интернет на нещата“ устройства (IOT устройства). И ако те не бъдат добре конфигурирани и добре защитени, някой хакер спокойно може да ги таргетира и така да навреди на електропреносната система в България или всяка друга държава“, обърна внимание киберекспертът.

Тулев каза още, че в случая с хладилниците, няма криптирана информация, нито продажба на данни. Не е искан и откуп. „Така че в този случай хакерската атака е била насочена стратегически точно към тези хладилници и магазини, за всяване на смут и страх. Аз съм склонен да мисля, че става въпрос за геополитическа насоченост на атаката“, посочи киберекспертът.

Целия разговор гледайте във видеото.