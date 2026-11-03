Столичната община представя imamiasto.com – нова публична платформа, която събира на едно място информацията за местата в детските градини и яслите в София. Чрез нея родителите могат да проверят къде има свободни места, в кои райони недостигът остава най-голям, как се променя през годините и къде Общината изгражда нови детски градини и ясли.

Досега тази информация беше разпръсната между хартиени документи, таблици и отделни справки, което затрудняваше проследяването на цялостната картина. С новата платформа Столичната община я обединява, систематизира и предоставя публично в достъпен и разбираем вид.

„Къде има свободни места? В коя детска градина или ясла? Кога ще има нови места в нашия район? Това са въпроси, на които хиляди родители в София търсят отговор. Създадохме „Има място“, за да могат да намират тази информация лесно и на едно място, без да преглеждат различни документи и справки. Искаме родителите да могат да планират по-спокойно, като знаят какви са възможностите пред децата им. Показваме и къде сме успели. И къде все още не сме “, заяви кметът на София Васил Терзиев.

В новата платформа гражданите могат да намерят информация за:

свободните места в детските градини и яслите в София;

недостига на места в отделните райони;

промените в броя на неприетите деца през годините;

новите детски градини и ясли, които Столична община изгражда, както и съответните места в тях.

Платформата дава възможност да се проследят и конкретните резултати от работата за увеличаване на местата. Един от тях е намаляването на недостига в първа градинска група от 1373 на 372 места. В същото време данните показват, че най-сериозното предизвикателство остава осигуряването на достатъчно места за децата в яслена възраст.

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"Досега информацията за местата в детските градини и яслите съществуваше в отделни документи и таблици, но беше трудно човек да я намери и съпостави. Сега всеки може да отвори една страница и да види колко свободни места има в момента, как се променя недостигът през годините, кои райони имат най-голяма нужда от нови места и къде се изграждат нови обекти. С тази платформа правим конкретна стъпка към по-лесен достъп до тези данни и повече прозрачност за решенията, които вземаме", споделя Светлин Ненов, заместник-кмет в направление "Дигитализация и информационни системи".

Публикуването на информацията само по себе си не решава недостига на места, но дава възможност напредъкът и оставащите проблеми да бъдат видими и проследими.

Столичната община продължава работата по изграждането на нови детски градини и ясли и разширяването на съществуващата база, като насочва усилията си към районите с най-голяма необходимост от допълнителни места.

Редактор: Никола Тунев