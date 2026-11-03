Омбудсманът Велислава Делчева поиска спешно изслушване в парламента заради продължителните аварии на „Топлофикация София“. Жалби до обществения посредник са получени от хиляди домакинства в столицата. Днес недоволството си заради студена вода и ледени радиатори изразиха и студенти. Какво е обяснението за проблема и ще бъде ли решен скоро?

Докато зимата чука на вратата, Вероника е изправена пред изпитание – да прекарва дните си в общежитие без топла вода.

Снощи със съквартирантката ми се изкъпахме със студена вода. За днес не сме измислили вариант, може би някаква електрическа кана или нещо за затопляне на водата Вероника

Парното също се оказва дефицитно в стаята на Вероника. „Ние сме дошли от малки градчета, за да имаме бъдеще и да учим, но в един момент нямаме съвсем елементарни неща, като топла вода и парно. Най-добре да се прибираме и да се отказваме”, споделя студентката.

Изводът - близо 40 000 студенти, разположени в над 50 блока, са заложници на студа. „Когато има някаква авария, те качват кога ще бъде отстранено. Конкретно за този район – няма никаква информация, че има някакъв проблем”, казва председателят на "Комисия по настаняване в общежития", СУ Джесика Асенова.

„Тази сутрин съм направил справка, актуална е – никъде няма топла вода. Вчера ректорите на УНСС, СУ, МУ, както и на Техническия университет са подготвили писмо, с което информират „Софийска вода” и „Топлофикация София” за проблема”, допълва тя.

Студентите се оказват принудени да търсят алтернативни начини да се сгреят – дори с риск да нарушат забраната за използване на допълнителни електроуреди. „Тези сгради не са оразмерени да поемат такова натоварване. Опасявам се от пожари”, заяви директорът на поделение "Социално и битово обслужване" към СУ инж. Росен Костов.

От „Топлофикация София“ обясняват проблема с поетапното пускане на парното, седмица след началото му и риска от аварии. Срокове обаче не са посочени.

Заради липсата на топлоподаване, студенти от различни университети и общежития се събраха на символичен протест. „Моля ви, не ни оставяйте на студено”, казва Георги. „Аз няма да ви се моля – настоявам да не ни оставяте на студено”, категоричен е Стоян от своя страна.