Украинският президент Володимир Зеленски ще пристигне тази сутрин в Берлин преди предстоящия нов кръг преговори между Русия и Украйна за прекратяване на войната. Това съобщи германският канцлер Фридрих Мерц. Той направи изявлението по време на събитие в Берлинската търговско-промишлена палата.

Няколко часа по-рано специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф обяви, че нов кръг преговори между Русия, Украйна и САЩ ще се състои във вторник и сряда следващата седмица в Абу Даби.

По думите на Уиткоф разговорите ще бъдат между съветници на лидерите на трите държави. "Обсъжданията ще бъдат съсредоточени върху договореностите за сигурност след края на войната, деескалацията, хуманитарните усилия и следващите стъпки към постигането на мир", написа американският специален пратеник в социалната мрежа Х.

Русия и Украйна подновяват мирните преговори с посредничеството на САЩ

Мерц уточни, че очаква Зеленски в Берлин малко след обяд. Германският канцлер направи препратка към посещението на украинския президент в Белия дом миналата година, като заяви: "Той ще бъде тук при мен малко след обяд и тогава нещата ще бъдат малко по-различни".

Посещенията на Зеленски в Германия обикновено се пазят в тайна до непосредствено преди осъществяването им и протичат при най-строги мерки за сигурност. Германия се превърна в най-големия поддръжник на Украйна в усилията ѝ да се защити от руската инвазия, прераснала в пълномащабна война през февруари 2022 г.

Редактор: Дарина Методиева