България прие първите бойни машини „Страйкър“ за Сухопътните ни войски. Това стана на официална церемония във военния завод "Терем" във Велико Търново, където министърът на отбраната Димитър Стоянов прие почетния строй на Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“.

НОВИТЕ БОЙНИ МАШИНИ ВИЖТЕ ТУК

Договорът за доставка на 183 бойни машини първоначално беше сключен за 1,37 млрд. долара, но през лятото Народното събрание одобри актуализация с още около 40 млн. долара, заради поскъпването и инфлацията. Първите осем машини вече са сглобени, пет от тях вече са предоставени на първа механизирана бригада на Сухопътните войски в Карлово. Придобиването на машините „Страйкър“ е част от ангажиментите на страната ни към колективната отбрана на НАТО и усилването на отбранителните способности на пехотата ни.

Румен Радев се срещна със зам. държавния секретар на САЩ Дейвид Бейкър

На тържествената церемония присъстваха началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на Българската армия, ръководството на Военния завод „Терем“, посланикът на Канада в България Кевин Рекс, представители на Държавния департамент на САЩ, на американското посолство и на въоръжените сили на САЩ.

Поне още една бригада се нуждае от машини. „Знаете финансовите ограничения в страната. За да подготвим още една бригада, ни трябват още 1,4 милиарда евро. Това е сериозна сума, която трябва да бъде заделена от бюджета. Това не става в рамките на една година. Това е процес в рамките на 5 до 6 години. Има воля и се надявам да намерим решение. Сухопътните ни войски заслужават да получат и втора бригада с такива машини - около 200 на брой. Втората бригада трябва да бъде окомплектована по същия начин, както и 61-ва бригада”, каза пред журналисти военният министър Димитър Стоянов.

Видео: БГНЕС

По отношение на машините за 61-ва бригада – общо 198, като 183 от тях са от семейството на „Страйкър”, засега има забавяне от 1 година.

„Оттук нататък няма да има такова. Вървим по график, плащанията вървят по график, машините се доставят по график, даже върви предсрочно предоставяне на машини. Сега трябваше да получим около 20 машини, а всъщност 30 са тук. Очакваме до края на годината още 3 да дойдат”, каза Стоянов.

Към момента боеприпасите се взимат от САЩ, но министърът се надява скоро да можем и сами да ги произвеждаме. Стоянов допълни, че отзивите на партньорите по отношение на дейностите, които се извършват от „Терем– Ивайло”, са изключително позитивни.

„Работим усърдно в посока България да бъде хъб за обслужване на машините „Страйкър”, каза Стоянов и припомчи, че с такива машини разполагат и Северна Македония, и Украйна.

Лятото е имало увеличение на цените на машините „Страйкър”, но ново такова не се очаква, стана ясно още от думите на министъра.

По механизма SAFE предстои закупуването на 20 системи за борба с дронове. В момента се водят преговори с испанска компания, като министърът очаква до една-две седмици да бъде подписан меморандум за разбирателство.