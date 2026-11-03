Затвориха летище „Модлин“ край Варшава след извънредно кацане на самолет от Лондон, заради предполагаема бомбена заплаха, съобщи „Индипендънт“.

От летището съобщиха днес, че преустановяват работа след непланираното кацане на самолет, излетял от лондонското летище „Хийтроу“, заради информация за взривно устройство на борда.

След бомбена заплаха: Унгарски изтребител ескортира самолет, пътуващ от Лондон към София

Самолетът е кацнал безопасно, а службите за сигурност проверяват достоверността на подадения сигнал. Летището ще остане затворено до второ нареждане.

Редактор: Цвета Лазаркова