Съединените щати нанесоха нови удари по иранския остров Кешм в Ормузкия проток. Според американски представители действията са били отбранителни и са насочени срещу ирански сили, използвали зенитни ракети срещу американски военни обекти. Иранските държавни медии съобщиха за няколко експлозии на острова, а ударите идват само часове след като президентът Доналд Тръмп заяви, че Иран иска споразумение за край на войната и че такова е възможно. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс също изрази оптимизъм за преговорите.

Във Вашингтон винаги има разнопосочни мнения и спор по въпроса как да се постигне край на войната във срещу Иран, коментира в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS журналистът Зорница Илиева.

САЩ нанесоха нови удари по иранския остров Кешм в Ормузкия проток

„Информацията за ядрена атака, която изтече от журналиста Тъкър Карлсън и неговото изявление бяха отразени обширно по целият свят, защото звучи наистина зловещо. В това си изявление той казва, че Натаняху по няколко пъти на ден се обажда във Вашингтон, за да иска нова атака срещу Иран. Това е удобно сега, когато минаха изборите в Израел. Все още не е ясно какво правителство ще се състави там, но един такъв удар срещу Иран, е в ползва на Натаняху“, заяви Илиева.

Тя посочи още, че изборите в САЩ са днес и, че войната срещу Иран оказва влияние върху резултатите на тези избори, защото голяма част от гражданите на Щатите не стоят зад нея. Тях ги интересува цената на бензина, стоките и храната, допълни журналистът. По думите й това е едно от нещата, които принуждават екипа в Белия дом да разсъждават много внимателно какви действия да предприемат.

Кап. I ранг и член на Управителния съвет на Атлантическия съвет Васил Данов коментира, че вероятно ще има някаква ескалация във войната между САЩ и Иран, защото тя е изгодна в момента и на Доналд Тръмп, който отново иска да се покаже като силен и инициативен президент. Според него американското общество и военните и политическите лидери вече би трябвало да са си извадили поуки от недостатъчно успешните военни действия, които предприеха след 28 февруари тази година.

„Още тогава, когато започна масираната атака с въздушни ракетни средства срещу иранската държава, Доналд Тръмп се хвалеше, че са поразени повече от 13 000 цели на иранска територия и иранската държава е на колене. Но се оказа, че това не е вярно. От тогава до сега Тръмп продължава да воюва повече словесно, отколкото с оръжие и логично е след това безсилие в Ормузкия пролив и срещу Иран да се заговори чрез удобни журналисти като Тъкър Карлсън, че Русия трябва да употреби тактическо ядрено оръжие“, каза Васил Данов.

САЩ гласуват на ключови междинни избори

Според него това вероятно е блъф, защото употребата на ядрено оръжие би променила коренно ситуацията в света. Китай, Русия и други държави си изказаха абсолютно негативно за употребата на ядрено оръжие в какъвто и да е формат, допълни той.

Васил Данов каза още, че междинните избори в САЩ едва ли ще променят поведението на Тръмп оттук нататък. Ситуацията обаче, вероятно ще бъде съвършено друга, защото при мнозинство в изборите на Демократическата партия, Конгресът ще усмири много от амбициите и апетитите на Тръмп, както и парите за война от първи януари. „Конгресът ще гласува, той има право да ограничи разходите за война, да ограничи редица укази и стъпки на Доналд Тръмп или да го предложи за импийчмънт в удобно за тях време“, категоричен бе Данов.

Целия разговор вижте във видеото.