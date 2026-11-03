Резултатите от президентските избори, предстоящите бюджетни решения и икономическите предизвикателства пред България бяха сред основните теми, засегнати от икономиста и здравен експерт Аркади Шарков и икономиста и политически анализатор Евгений Кънев в ефира на „Здравей, България”

Според Евгений Кънев Андрей Гюров е постигнал много добър резултат на изборите. „Първият тур дава по-ясна представа за личната подкрепа към кандидатите, докато на балотажа гласуването вече беше разделено между политически блокове", уточни той. Кънев заяви, че все още не е ясно какво ще предприеме Гюров занапред.

Аркади Шарков коментира, че професионализмът на Илияна Йотова се е видял и по време на дебата преди балотажа. Той изрази надежда, че тя ще изпълни заявката си да бъде балансьор в политическия процес. По думите му Йотова е получила подкрепа не само от „Прогресивна България”, но и от други политически формации.

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„Предстои да стане ясно дали новоизбраният президент ще изпълни обещанията си да бъде обединител на нацията и да работи за мир", добави Кънев. Според него важен тест за политическите заявки ще бъде отношението на Илияна Йотова към предстоящия бюджет.

„Бюджетът със сигурност ще бъде проблематичен”, коментира икономистът.

Шарков също очаква сериозни промени във финансовата рамка. „За дефицита се говори още от началото на годината и проектобюджетът вероятно ще има нужда от съществени корекции", прогнозира той.

Той обърна внимание и на икономическата обстановка в страната. Според него България е изправена пред покачващи се цени, висока инфлация спрямо останалите държави в еврозоната и нисък икономически растеж. Това създава допълнителен натиск върху бизнеса, потребителите и пенсионерите.

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Евгений Кънев допълни, че високите цени на горивата също оказват сериозен натиск върху икономиката.

Според Аркади Шарков обаче България има възможност да привлече инвестиции в производството и доставките на лекарства. По думите му това би позволило на страната и на Европа да разчитат на по-сигурни доставки, вместо да зависят от дълги вериги за снабдяване от Индия и Китай. Той предупреди, че задълбочаването на търговските конфликти прави диверсификацията на доставките все по-важна.

Целия разговор гледайте във видеото.