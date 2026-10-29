Изготвянето на държавния бюджет и определянето на разходите са отговорност на националните власти. Това уточниха в позиция от Европейската комисия за NOVA на фона на изявленията на премиера Румен Радев за продължаващи преговори с Брюксел по финансовата рамка на България за 2027 г.

От Комисията посочват, че страната ни е представила проекта си на бюджетен план на 15 октомври. Документът в момента се разглежда от европейските институции, а официалната оценка се очаква на 24 ноември. Тя ще бъде част от есенния пакет на Европейския семестър, чрез който ЕС проследява икономическите и бюджетните политики на държавите членки.

Правителството изпраща на ЕК плана за Бюджет 2027: Какво е заложено в него

Брюксел подчертава, че поддържа постоянен диалог с националните правителства, включително с българското, но решенията за конкретното разпределение на публичните средства остават в правомощията на съответната държава.

Същевременно Европейската комисия ще провери дали заложените приходи и разходи отговарят на общите европейски фискални правила.

От институцията припомнят, че през юли 2026 г. срещу България е открита процедура при прекомерен бюджетен дефицит. Тогава Съветът на ЕС препоръча страната да предприеме мерки за овладяването му, включително като ограничи увеличението на нетните публични разходи в рамките на определения корективен план.

Какво твърди правителството?

Позицията на Европейската комисия идва след поредица от изявления на министър-председателя Румен Радев, според когото кабинетът води трудни разговори с Брюксел за параметрите на Бюджет 2027.

На 27 октомври премиерът заяви, че европейските препоръки предвиждат сериозно ограничаване на разходите с цел бюджетният дефицит да бъде намален от 5,7% до под 4 на сто, а при възможност – до 3,5%.

Радев подчерта, че правителството няма намерение да отстъпва от основните си социални ангажименти. Сред тях той посочи увеличенията на пенсиите и заплатите, майчинските плащания и данъчните облекчения за семейства с деца.

Ден по-късно министър-председателят обясни, че все още има спорни въпроси, които трябва да бъдат изяснени с Европейската комисия. Той не уточни кои конкретни бюджетни параметри са предмет на разногласията.

По думите му основната задача на кабинета е да съчетае повишаването на доходите с намаляването на дефицита, без да се отказва от инвестициите в инфраструктура и други приоритетни проекти.

Премиерът предупреди, че евентуален неуспех в разговорите може да се отрази на планираните социални мерки. Той обясни и че правителството не иска да прибързва с окончателното оформяне на бюджета, въпреки въпросите около сроковете за внасянето му в Народното събрание.

Като възможен подход за подобряване на бюджетното салдо Радев посочи повишаването на приходите чрез дигитализация и по-добра събираемост, вместо механично съкращаване на разходи. Сред приоритетите на правителството остава и финансирането на отбраната заради ангажиментите на България към НАТО и рисковете за сигурността в Черноморския регион.

Пеканов: Бюджетният дефицит няма как да падне до 3% още през 2027 г.

България няма да успее да намали бюджетния си дефицит до 3% още през следващата година. Това заяви днес вицепремиерът Атанас Пеканов, като уточни, че според договорения с Европейската комисия график страната трябва да постигне тази цел до 2029 г.

По думите му в момента продължават консултациите с Брюксел по бюджетната политика на страната, след като България вече представи плана си за 2027 г.

Пеканов съобщи, че проектът на държавния бюджет за следващата година най-вероятно ще бъде представен през първата седмица на ноември. Това означава, че няма да бъде спазен срокът, предвиден в Закона за публичните финанси, според който бюджетният проект трябва да бъде внесен в Народното събрание до края на октомври.

Вицепремиерът обаче подчерта, че правителството се придържа към графика на консултациите с европейските институции. „През последните години знаете колко често бюджетът беше внасян в различни периоди от годината поради политическата нестабилност. Ние в момента спазваме графика, който е установен с Европейската комисия. Водят се разговори“, посочи той.

Попитан защо кабинетът няма да изпълни законовия срок, въпреки заявката на премиера, че бюджетът ще бъде внесен навреме, Пеканов отговори, че правителството се съобразява и с европейските процедури. „Срокът е и този, който спазваме по европейските процедури. Затова продължават разговорите, за да имаме успех“, обясни вицепремиерът.

На уточняващ въпрос дали проектобюджетът ще бъде внесен в парламента до края на октомври, след като преди това трябва да премине през Националния съвет за тристранно сътрудничество и Министерския съвет, Пеканов заяви: „Най-вероятно следващата седмица ще бъде представен“.