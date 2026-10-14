Правителството ще изпрати на Европейската комисия и Еврогрупата бюджетния план на България за 2027 година. Това обяви министър-председателят Румен Радев в началото на редовното заседание на правителството.

Премиерът заяви, че кабинетът е бил принуден да се справя с тежко наследство в публичните финанси, но въпреки това е подготвил бюджет с ясни приоритети - стабилизиране на държавните финанси, по-силна подкрепа за семействата и повече средства за ключови обществени сектори.

„На днешното заседание на Министерския съвет ще вземем решение за изпращане в Европейската комисия и в Еврогрупата на бюджетен план за 2027 година съгласно установените процедури“, съобщи Радев.

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Премиерът постави акцент върху финансовото състояние, в което, по думите му, настоящото управление е заварило държавата. Той посочи, че правителството е трябвало едновременно да овладява бюджетния дефицит, да изплаща натрупани задължения и да осигурява средства за вече поети ангажименти. „Знаете много добре в какво състояние заварихме държавната хазна – изпразнена, с прекомерен дефицит, наследени борчове, неизпълнен План за възстановяване и устойчивост, редица наследени проекти, сметки и фактури, които трябваше да изплащаме и продължаваме да изплащаме“, заяви министър-председателят.

Според Радев допълнително затруднение за бюджета са създали механизмите за автоматично увеличение на възнагражденията в бюджетната сфера, както и нарастващите социални разходи. Той обясни, че тези обстоятелства са наложили внимателен анализ и поредица от решения, които вече намират отражение във финансовата рамка за следващата година. „Механизми, автоматични за заплатите в бюджетната сфера, стремглаво растящи социални и други разходи. Взехме необходимите решения след внимателна, прецизна и напрегната работа. Тези решения имат пряко отражение в Бюджет 2027“, подчерта премиерът.

Радев увери, че правителството изпълнява ангажимента си да представи финансовата рамка навреме. По думите му в нея са заложени конкретни политики, които трябва да отговорят както на необходимостта от финансова стабилност, така и на потребностите на гражданите.

Сред основните цели на кабинета е оздравяването на публичните финанси, съчетано с разширяване на социалната подкрепа. Специално внимание ще бъде отделено на семействата, както и на сектори, които правителството определя като критично важни. „В този бюджет имаме ясни приоритети и политики. Основните от тях се движат в направление на оздравяване на публичните финанси, засилена социална и семейна подкрепа, повече средства за критично важни сектори като образование, здравеопазване, спорт и култура“, заяви министър-председателят.

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Така кабинетът поставя пред себе си задачата едновременно да ограничи натиска върху държавните финанси и да осигури допълнително финансиране за обществените системи, от които зависят качеството на живот и развитието на страната.

Премиерът коментира и финансирането на отбраната. Той се позова на проведеното в Народното събрание изслушване и заяви, че парламентарно представените политически сили са постигнали съгласие за необходимостта от по-високи разходи в сектора. „Както разбрахте всички от днешното изслушване в Народното събрание, има консенсус между всички парламентарно представени партии за повишаване на разходите в сектор „Отбрана“ предвид сложната среда за сигурност, в която се намираме“, посочи Радев. По думите му усложнената международна обстановка налага отбраната да остане сред приоритетите на държавата при разпределянето на бюджетните средства.

Бюджет 2027: По-високи пенсии и заплати, повече пари за децата и нови данъчни облекчения за бизнеса

Увеличение на пенсиите с 8%, ръст на заплатите в бюджетната сфера с 5%, повече средства за семействата с деца и допълнителни стимули за бизнеса. Това са част от мерките, заложени в Бюджет 2027, които министър-председателят Румен Радев представи в началото на правителственото заседание. Премиерът обяви още намерения за ограничаване на държавните разходи, свиване на дефицита и намаляване на новия дълг, без да се увеличават основните данъци.

Според Радев основната цел на кабинета е държавните приходи да се увеличават чрез развитие на икономиката, а не чрез преразпределяне на средства между отделните бюджетни пера. Затова правителството предвижда повече инвестиционни стимули, облекчения за предприятията и мерки за насърчаване на производството и иновациите.

„Инвестициите и облекченията за българския бизнес са важни, така че да имаме приходи в хазната най-вече от производство, повишена производителност, експорт и иновации. За постигането на тези цели сме заложили реформи в редица сектори“, заяви министър-председателят.

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Свиване на дефицита и по-малко нов дълг

Радев очерта три основни направления, в които кабинетът ще работи за стабилизиране на публичните финанси – ограничаване на разходите, намаляване на бюджетния дефицит и по-малък размер на новия държавен дълг в сравнение с предходните две години.

Сред предвидените мерки са оптимизиране на държавната администрация, премахване на определени механизми за формиране на възнагражденията в публичния сектор и намаляване на субсидиите за държавните предприятия.

Премиерът постави специален акцент и върху необходимостта от промени в системата на ТЕЛК. „Част от мерките в тези направления са оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и, особено важно, реформа в ТЕЛК. Хората с ТЕЛК вече са над 880 хиляди души и всяка година растат в геометрична прогресия“, заяви Радев.

Без увеличение на данъците върху доходите, печалбата и ДДС

Министър-председателят увери, че правителството не предвижда повишаване на основните данъчни ставки. Вместо това кабинетът ще разчита на по-добра събираемост на приходите и засилен контрол върху измамите и злоупотребите.

„Залагаме повече приходи, но без да пипаме основните данъци – върху доходите, печалбата и ДДС. Някои от мерките са за по-добра събираемост и борба с измамите, контрол на редица разходи в реално време. Това е дигитализацията, това е системата „Сигма“, която разработихме и продължаваме да усъвършенстваме и надграждаме“, обясни той.

Радев съобщи още, че ще бъдат предприети действия за ограничаване на възможностите за измами при сделки с недвижими имоти. Отделно премиерът засегна въпроса за приноса на секторите, които според него са реализирали особено високи печалби през последните години.

Повече детски надбавки и нови облекчения за семействата

Един от основните приоритети в бюджета за следващата година ще бъде подкрепата за родителите и децата. Правителството предвижда увеличение на детските надбавки и на данъчните облекчения за семейства с деца, включително за родители на деца с увреждания.

Кабинетът подготвя и нова данъчна преференция, насочена към развитието на децата чрез спорт, образование, наука и изкуство. „Нашият фокус е поставен особено върху семействата и децата. Увеличаваме детските, увеличаваме данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Въвеждаме нова данъчна преференция за детско развитие – занимания със спорт, с образование, с наука, с изкуство, а всъщност и за извършването на дейности в тези направления“, обяви Радев.

По думите му ще бъде увеличена и финансовата подкрепа за майките.

По-високи стипендии за учениците след години без промяна

Премиерът съобщи, че кабинетът предвижда и увеличение на ученическите стипендии, които по думите му не са били повишавани от дълго време. „Увеличаваме подкрепата за майките. Също така след дълги години най-сетне увеличаваме и стипендиите за ученици. Това е стимул за семействата, това е стимул за учениците да показват по-висок успех, да знаят и да могат повече“, подчерта министър-председателят.

Допълнителни средства са предвидени и за студентите, като подкрепата ще бъде насочена към разходите им за хранене и настаняване.

Повече пари за здравеопазване, но и засилен контрол върху Здравната каса

Радев обяви значително увеличение на средствата за здравеопазване през 2027 година. Сред приоритетите са изграждането на Националната детска болница и възнагражденията на младите лекари. Успоредно с това кабинетът възнамерява да засили контрола върху разходването на публичните средства в здравната система.

„Значително увеличаваме парите за здраве с особен акцент върху Националната детска болница, върху заплатите на младите лекари. Но тук искам да сме много ясни, че засилваме изключително контрола при злоупотребите със Здравната каса“, заяви премиерът.

Пенсиите се увеличават с 8%, заплатите в бюджетната сфера – с 5%

Министър-председателят представи и конкретните параметри за увеличението на доходите през следващата година. Предвижда се заплатите в бюджетната сфера да нараснат с 5%, а възнагражденията на педагогическия персонал – със 7,5%. Пенсиите ще бъдат увеличени с 8%, като е заложено и повишаване на минималната работна заплата. „По отношение на доходите – 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7,5% за педагогическия персонал, 8% за пенсиите, увеличаване на минималната работна заплата“, изброи Радев.

Ваучерите за храна се увеличават от 100 на 200 евро

Кабинетът предвижда и повишаване на максималния размер на ваучерите за храна, които работодателите могат да предоставят на служителите си – от 100 на 200 евро.

Премиерът уточни, че досегашният необлагаем размер ще бъде запазен, но за сумите над него ще бъде въведено облагане. „Увеличаване на ваучерите от 100 на 200 евро. И тук е много важно да поясним – ваучерите до 100 евро остават както са досега, без никакви облагания. От 100 евро нагоре, който реши да дава от работодателите, до 200 евро – това е новото, но там вече се въвежда и облагане, както е във всички европейски държави“, обясни Радев.

Той посочи, че финансовият министър вече е представял тази мярка. Предвиждат се и други облекчения за гражданите и фирмите, включително намаляване на екотаксите.

По-висок праг за регистрация по ДДС и нови стимули за инвестиции

Стимулирането на икономическата активност е друг основен акцент в бюджетната политика на кабинета. Радев заяви, че държавата трябва да създава условия за повече производство, инвестиции и износ, вместо да разчита единствено на преразпределение на бюджетни средства. „Много важно за бюджета е стимулирането на икономическото развитие, така че да пълним хазната, както казах, от производство, а не да преливаме пари от едни пера в други и да мислим, че правим реформи, както е досега“, подчерта премиерът.

Сред конкретните мерки е увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС. Според Радев това ще намали административната тежест за около 1000 български фирми. „Увеличаваме прага за регистрация по ДДС, с което съответно въвеждаме сваляне на административната тежест за 1000 български фирми. И разширяваме обхвата на фирмите, които ще получат държавна помощ под различна форма при инвестиции“, съобщи той.

Данъчни облекчения за иновации и научни разработки

Правителството планира да насърчи и компаниите, които инвестират в нови технологии, научни изследвания и разработки. „Изключително важно е да развържем инициативата на българина да работи, да инвестира. Въвеждаме данъчни облекчения за трансфер на технологии и научноизследователска дейност. Изключително важно, защото съвременната икономика е икономика на знанието и на иновациите“, заяви Радев.

По думите му тези мерки трябва да подпомогнат развитието на предприятията и да създадат условия за производство с по-висока добавена стойност.

Държавата ще инвестира в индустриални зони и инфраструктура

Премиерът обърна внимание и на проблемите пред индустриалните зони и паркове, които според него през последните години не са получавали достатъчна подкрепа. Кабинетът предвижда допълнително финансиране за инфраструктурата, включително за присъединяване на предприятията към електропреносната мрежа.

„Увеличаваме подкрепата за индустриалните зони и паркове – нещо, което в последните години буксува и не му се обръщаше достатъчно внимание. Тук ще имаме решителна подкрепа за присъединяване към електропреносната мрежа, за довеждащата инфраструктура“, обясни Радев.

Нови самолети за гасене на пожари, антидрон системи и повече инвестиции в сигурността

Правителството предвижда закупуването на нови самолети за борба с горските пожари, инвестиции в противовъздушната отбрана и антидрон системи, както и разширяване на възможностите на българските дипломатически и търговски представителства в чужбина. Премиерът постави акцент и върху привличането на частни инвестиции в инфраструктурата, за да бъдат освободени повече държавни средства за образование, здравеопазване, култура, спорт и сигурност.

Един от приоритетите на кабинета ще бъде разширяването на възможностите за подпомагане на българските предприятия, които искат да продават продукцията и услугите си зад граница. За тази цел правителството планира да увеличи капацитета на консулските служби и на търговско-икономическите представители на България в чужбина. „Предвиждаме и да увеличим капацитета на нашите консулски служби и търговско-икономически представители в чужбина, защото нашият бизнес трябва да изнася и ние трябва да му помагаме“, заяви Радев.

По този начин кабинетът възнамерява да засили институционалната подкрепа за българския износ и за присъствието на родните компании на международните пазари. Министър-председателят съобщи, че в бюджета са заложени и средства за подобряване на безопасността на гражданите, включително за предотвратяване и овладяване на бедствия. Сред конкретните мерки са инвестиции в пътната безопасност и придобиване на нова авиационна техника за борба с пожарите.

Радев посочи още, че правителството предвижда разширяване на възможностите за дистанционно наблюдение на язовирите. Мярката е част от планираните инвестиции в системите за наблюдение и сигурност.

Сред приоритетите за 2027 година са и инвестициите в отбранителните способности на страната. Премиерът изрично посочи антидрон системите и средствата за противовъздушна отбрана, като направи препратка към проведените по-рано дебати в Народното събрание. „Ще разширим и дистанционния мониторинг на язовири, антидрон системи, системи за ПВО – всичко това, което днес имахте възможност да слушате в нашите разговори в Народното събрание“, посочи Радев.

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Според него средствата трябва да бъдат насочвани към дейности, които могат да донесат най-голяма полза за икономиката и обществото, без непременно да изискват значителни държавни разходи.

По думите му този подход трябва да позволи на държавата да използва по-разумно наличните ресурси и едновременно с това да насърчава икономическото развитие. Друг важен инструмент, на който кабинетът ще разчита, са публично-частните партньорства. Радев обяви, че правителството е подготвило нов закон, чрез който да бъдат създадени условия за по-активно участие на частния капитал във финансирането на обществени проекти.

Основният акцент ще бъде върху инфраструктурата, където според премиера съществува възможност частните инвестиции да поемат част от финансовата тежест. Министър-председателят посочи, че по този начин повече бюджетни средства могат да бъдат насочени към обществените системи, които се нуждаят от пряко държавно финансиране.

Редактор: Цветина Петкова