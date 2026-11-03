Как медицината започва да променя представата ни за стареенето и какво реално можем да направим, за да живеем по-дълго и в по-добро здраве. Науката за дълголетието вече обединява ендокринология, генетика, метаболитна медицина и нови технологии.

От 6 до 8 ноември София ще бъде домакин на първата международна медицинска конференция, посветена на лонджевити медицината (longevity – дълголетие), с участието на над 50 специалисти от България и чужбина.

Ендокринологът д-р Райна Стоянова каза в ефира на NOVA NEWS, че въпросът, който ще бъде поставен по време на конференцията е как да подобрим качеството си на живота – не само колко дълго да живеем, но и как да добавим живот към годините, които са ни дадени.

„Ще започнем с една изключително интересна демографска част, в която ще разгледаме аспектите на дълголетието в света, в Европа и в България, където сме поканили хора като Кънчо Стойчев, Аркадий Шарков, Славейко Джамбазов, Георги Бардаров, които ще разкажат малко повече за тяхната гледна точка и това какво се случва по света и в Европа“, посочи тя.

Д-р Стоянова каза, че България е на едно от челните места по смъртност, по сърдечносъдова заболеваемост, по метаболитно асоциираните заболявания, затлъстяване и метаболитен синдром.

Тя доплъни, че гост на конференцията ще бъде ендокринологът д-р Росио Салас Уейлън от Ню Йорк, която е популярна в социалните медии и ще представи своята книга „Weightless“ („Безтегловност“).

„Фундаментът на дълголетието или на дълголетието в добро здраве е много достъпен и абсолютно всеки един от нас може да го извършва всеки ден. Това е основата на здравословното живеене – добрият сън, добрата хидратация, правилното балансирано разнообразно хранене, добрите отношения, това да не сме сами, да се чувстваме добре в кожата си, да сме щастливи. Така че фундаментът на дълголетието, звучи много лесно, но всъщност изисква дисциплина, работа с нас самите, изисква систематичност в прилагането на добрите навици. Изисква също така да сме достатъчно мотивирани и да проявим воля, за да намалим вредата от вредните навици или дори да ги преустановим“, обясни ендокринологът.

Целия разговор вижте във видеото.