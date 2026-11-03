Американците са призовани днес пред урните за ключов вот. Избирателните секции вече отвориха за междинните избори, които могат да се превърнат в референдум за политиката на президента Доналд Тръмп.

Вотът ще реши и коя партия да контролира двете камари на Конгреса през оставащите две години от втория мандат на американския президент.

Рекордните над 55 милиона американци вече са гласували предварително.

Днес американците избират кой да вземе 435-те места в Камарата на представителите и 1/3 от Сената, както и губернатори в 36 американски щата.

14 са ключовите щати, които ще решат коя партия да има мнозинство в Сената. Сред тях са Тексас, Канзас и Мичиган, където изследванията дават разлика в рамките на статистическата грешка в полза на кандидатите на демократите.

Тръмп нарече тези междинни избори най-важните досега. Ако демократите спечелят мнозинство в двете камари на Конгреса, те могат да разследват него, членове на кабинета и семейството му.

Залогът е голям. В Канзас например не е имало сенатор демократ от близо век.

Състоянието на икономиката, цената на живота, войната в Иран и имиграцията ще определят изхода на междинните избори, смятат анализатори.

Дори президентът Тръмп призна:

Вярвам, че това са най-важните междинни избори в живота ни

Геополитиката също ще бъде основен фактор, смята бившият съветник по външната политика на Камала Харис, която беше опонент на Тръмп на президентските избори.

„Конгресът може да реши, че повече няма да финансира войната в Иран, няма да финансира и атаките срещу рибарски лодки край бреговете на Венецуела. Вместо това може да насочи средствата към мащабни мерки за борба с корупцията или да приеме ново законодателство, което да гарантира прилагането на Закона за борба с корупционните практики в чужбина", казва Робин Брукс.

В последния ден от предизборната кампания президентът Тръмп призова привържениците на Републиканската партия да отидат да гласуват, но призна, че вероятно те ще претърпят загуби.

„Ако хората, които гласуваха за мен на последните избори – ако те излязат да гласуват, ще спечелим с огромна преднина. Обикновено обаче не се случва така, защото, независимо кой е действащият президент – републиканец или демократ, добър или лош, силен или слаб, по някаква причина той не печели междинните избори", каза Тръмп.

Последните социологически проучвания показват, че демократите ще установят контрол и на двете камари на Конгреса.

„Остава въпросът дали републиканците, които загубят местата си, ще зачетат изборните резултати, както и дали поддръжниците на кандидатите, които губят, ще приемат мирно този преход на властта", коментира Робин Брукс.

Администрацията на Тръмп вече се опита да спре преброяването на 20 000 спорни бюлетини в Калифорния, за които федералните власти подозират, че са пуснати от хора, които нямат американско гражданство. Върховният съд обаче отхвърли искането, без да посочи мотиви и без да изисква отговор от властите в щата.