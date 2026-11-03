Федералните власти в САЩ повдигнаха обвинения срещу мъж от щата Оклахома за изпращането на стотици писма, съдържащи бял прах, който не представлява опасност за здравето, до държавни служители преди изборите през 2024 и 2026 година.

Оказало се, че прахообразните вещества са мая или брашно, въпреки че не всички писма са били напълно изследвани. Това съобщи ФБР в съдебни документи.

Робин Мартин е обвинен в отправяне на заплахи чрез пощенски пратки и създаване на фалшива тревога за опасност. Очакваше се Мартин да се яви за първи път пред съда във вторник следобед в Оклахома Сити. В публичните регистри няма информация за адвокат, който да коментира случая от негово име.

Миналия месец федералните власти съобщиха, че разследват писма със „съмнителни вещества“, изпратени до офиси на членове на Конгреса и избирателни служби в цялата страна. Властите призоваха получателите да третират пратките като „потенциално опасни“.

Според съобщение на службата за сигурност на Сената, правоохранителните органи са работили за прихващането на допълнителни писма. В него обаче се предупреждава, че „е възможно някои от писмата да достигнат до получателите си“.

Тогава ФБР съобщи, че разследването се води съвместно с Пощенската инспекционна служба на САЩ. Днес от там препратиха въпросите по случая към федералната прокуратура.

Редактор: Никола Тунев