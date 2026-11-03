Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се е споразумял с израелския премиер Бенямин Нетаняху, че Вашингтон ще прекрати финансовата си помощ за Израел след края на тази година.

„Що се отнася до плащанията за Израел, Биби Нетаняху и аз постигнахме споразумение. Ние предоставяме на Израел по 4 милиарда долара годишно и преди няколко месеца се договорихме да прекратим това. Вече сме се споразумели, че до края на тази година ще спрем да им плащаме. Разбира се, ще им помогнем, ако имат нужда“, каза Тръмп в интервю за предаването „Фокс енд Френдс“ на телевизия „Фокс нюз“.

Редактор: Дарина Методиева