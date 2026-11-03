Поздравите от институциите в Европа към новоизбрания президент Йотова са резонни, но за момента, като че ли, реакциите са доста предпазливи. Това коментира в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS изследователят от Центъра за европейски изследвания „Мартенс“ в Брюксел Димитър Лилков.

„Тук в Брюксел през последните 24 часа това, което ме питат е „обръщате ли курса към Русия“. Наистина има такова усещане, че нещо е станало в България, говори се за „новия Орбан“. Въпросът е какъв ще бъде разговорът на най-високо ниво, какъв ще бъде брифингът, който ще получи Урсула фон дер Лайен или водещите посолства и европейски столици“, каза Лилков.

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По думите му това, което вълнува хората в Брюксел е ще могат ли да работят с това правителство и президент в занапред по големите теми – енергийна независимост и отбрана. Той допълни, че посоката на България към момента не е ясна.

„Сигналът, който Урсула фон дер Лайен слага като акцент е може ли да се работи с това правителство по отношение на стратегическите общоевропейски интереси, по отношение на Русия и сигурността в Черно море. Не е ясно какво смятат Радев и Йотова. Например блокажът на част от санкциите, искането за изваждане на руския патриарх от този списък. Има неяснота на реакциите и по отношение на случващото се в териториалните ни води в Черно море“, коментира Димитър Лилков.

Според него има неяснота и по отношение на европейските пари, които ще бъдат дадени на България за сигурност и отбрана от европейския бюджет, дали те наистина ще постигнат целта си.

Целия разговор вижте във видеото.