Днес българите избраха бъдещето пред миналото. Избраха мира, стабилността и нормалността. Това заяви премиерът и лидер на „Прогресивна България“ Румен Радев след победата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев на втория тур на президентските избори. Той определи резултата като потвърждение на политическия курс на формацията си и заяви, че управляващите ще продължат с реформите. Радев коментира и възможността за протести срещу кабинета заради бюджета, като подчерта, че несъгласието с управлението не трябва автоматично да води до нови избори.

„Искам да благодаря на всички българи, които, въпреки лошото време, излязоха и гласуваха, осъзнавайки своята отговорност пред бъдещето. Искам да благодаря и на нашите симпатизанти, на членовете на нашата партия, на нашите младежки структури, които показаха завидна мобилизация. За изключително кратко време постигнаха невероятен резултат“, заяви министър-председателят.

Първи коментар от комитета на Йотова: Над милион гласа подкрепа, България ще бъде по-стабилна и по-спокойна

Той поздрави новоизбраните президент и вицепрезидент, като отправи специално послание към Йотова, с която работи в президентската институция в продължение на години. „Искам да поздравя госпожа Йотова и господин Вълчев за това, че в тази истерия, която се вихреше около тях, те водиха една достойна и позитивна кампания. Госпожо Йотова, познаваме се вече 10 години и аз съм убеден, че ще бъдете достоен президент на България в тежките времена, в които Ви е отредено да носите тази нелека отговорност“, каза Радев.

Според него резултатите от балотажа показват подкрепа за посоката, в която се развива страната. Премиерът обвърза изборната победа и с бъдещите действия на управляващото мнозинство. „Днес българите избраха бъдещето пред миналото, избраха мира, стабилността, нормалността, устойчивата и ясна перспектива. Приключваме една трудна изборна година, но посоката е ясна. Няма връщане назад към „сглобките“ и към сенките на миналото от прехода“, заяви той.

„За нас тези избори потвърждават правилността на курса, който сме поели, и ни насърчават за още по-решителни и активни реформи“, допълни министър-председателят.

Той коментира и твърденията за отлив на подкрепа от „Прогресивна България“. Отправи критика към политическите коментатори, които според него са направили прибързани заключения преди окончателното отчитане на изборните резултати. „Аз няма да се впускам в теорията за приливите и отливите. Те имат своето научно обяснение, но все пак към хората, които изляха какви ли не спекулации и коментари по студията, моят професионален съвет е: изчаквайте първо резултатите и после говорете за отливите. Защото ние имаме над един милион гласа. И то на президентски избори, не на парламентарни“, подчерта Радев.

Премиерът беше попитан и дали се притеснява от евентуални протести срещу правителството при разглеждането и приемането на бюджета. Въпросът беше поставен във връзка с изявления на представители на опозицията и на Асен Василев за възможни парламентарни и извънпарламентарни действия. Радев заяви, че правото на протест е част от демокрацията, но не бива всяко обществено недоволство да се превръща в основание за предсрочни избори. „Явно някои хора вече имат доста изкривена представа за демокрацията и за изборите – парламентарни и президентски - в една парламентарна република. Ако следваме тази логика, всеки е свободен да протестира за нещо. Хора протестират за слънцето, хора протестират за растенията, Асен Василев ще протестира докрай за бюджета. Но това, че някои протестират, не означава, че ние трябва да правим нови избори на всеки четири или пет месеца", заяви министър-председателят.

Той завърши изказването си с призив за уважение към демократичните процедури и резултатите от изборите. „Нека уважаваме демокрацията. Има хора, които се кълнат в демокрацията, но не я спазват“, каза Радев.

Данните от паралелното преброяване на президентския балотаж, проведено от социологическите агенции „Тренд“ и „Мяра“ по поръчка на NOVA, при 100% изпълнение на извадката, показват преднина от близо 20 процентни пункта за кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев. При 100% изпълнение на извадката „Тренд“ отчита 58,1% подкрепа за Йотова и Вълчев срещу 38,9% за Андрей Гюров и Георги Кандев, а „Мяра“ - 58,2% срещу 38,6%.

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Редактор: Цветина Петкова