След близо 3 десетилетия британският приключенец Карл Бушби е на крачка от финала на едно необикновено пътешествие – обиколка на света пеша. За 28 години той е изминал над 50 хиляди километра, преминал е през 29 държави, прекосил е пустини, джунгли и замръзнали морета, без да използва транспорт.

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57-годишният мъж вече е в Северна Англия, на по-малко от 50 километра от крайната си цел – град Хъл, където го очаква майка му.

„Имахме една наистина невероятна мисия. В нея се преплитаха самото предизвикателство и целта, но зад всичко това стоеше и жаждата за пътешествия – на човек, който винаги е бил привлечен от далечните хоризонти. А и моментът в живота ми беше подходящ. Беше от онези ситуации, в които си даваш сметка, че ако искаш да направиш нещо подобно, трябва да го направиш сега, защото после може да е твърде късно“, споделя приключенецът Карл Бушби.

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Той потегля от южния край на Южна Америка през 1998 година. Първоначалният му план е да се прибере у дома за 12 години, но пътят се оказва по-дълъг и опасен. Сред най-тежките изпитания са опитът за прекосяване на Беринговия проток и преминаването на Ламанша с плуване. Въпреки трудностите Бушби казва, че най-силно ще запомни добротата и гостоприемството на хората, които са му помагали по целия свят.