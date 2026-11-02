Резултатите от президентския вот предизвикаха нова серия политически коментари. Изборът на седмия президент постави отново въпросите на опозицията към управляващите - ще бъде ли гарантирано разделението на властите и как държавата ще се справи в геополитически план?

С различен прочит партиите посрещнаха резултатите от вота. Според премиера Румен Радев отлив от гласове не е имало, а резултатите показват подкрепа за посоката, в която се развива страната. За ГЕРБ изборите са приключена тема. От "Демократична България" пък са убедени, че Кандев и Гюров са играли за победа, а "Продължаваме Пормяната" заплашиха с протести, ако бщджетът не е добър за хората. Според "Възраждане" крайният резултат от изборите е бил определен именно от техните симпатизанти. Единствено от ДПС не коментираха изборните резултати.

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Още в изборната нощ премиерът отчете резултата като потвърждение на политическия курс на формацията си. Не така обаче разчетоха ситуацията от "Продължаваме Промяната" . За тях резултатите са червен картон към правителството. И се заканиха. "Предстои да видим какво са ни подготвили в бюджета. Ако то не е добро за българските граждани - да се нанесат съответните корекции или да се използват всички парламентарни и извън парламентарни средства", заяви Асен Василев от "Продължаваме Промяната".

"Всеки е свободен да протестира за нещо. Хора протестират за слънцето, хора протестират за растенията....Асен Василев ще протестира докрай за бюджета. Но това, че някои протестират, не означава, че ние трябва да правим нови избори на всеки четири или пет месеца", категоричен беше премиерът Румен Радев.

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Часове след вота дойде и първият коментар от ГЕРБ. "Ние си гледаме нашата парламентарна дейност, защото две седмици Народното събрание не заседава. Аз гласувах", заяви Рая Назарян от ГЕРБ-СДС.



В неделя лидерът на партията Бойко Борисов съобщи, че ще даде гласа си за Гюров, но не можел да задължи членовете и симпатизантите на партията да направят същото.

А ДПС и в неделя, и в понеделник останаха без коментар по темата. Хамид Хамид подмина репортерите в парламента и отказа да коментира резултата от вота.

За "Демократична България" загубата на Гюров и Кандев се дължи на недостатъчното време за мобилизация на повече избиратели. "Кампанията беше на макс. Игра се за победа. Печелившият кандидат заложи на генериране на повече страх в обществото. Сега е отговорност на президента как да затвори тези разломи, които отвори", изтъкна Надежда Йорданова от "Демократична България".

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Въпреки че само преди месец от "Възраждане" искаха Йотова да се оттегли от президентската надпревара заради случаите с помилваните лица, между двата тура обявиха, че симпатизантите на партията или няма да подкрепят никого, или ще дадат гласа си именно за Йотова. В понеделник отчетоха, че крайният резултат на изборите е бил определен от тях. "Възраждане" е незаменим фактор в българската политика и всеки, който не се съобразява с това, ще претърпи и претърпява загуби", категоричен е Петър Петров от "Възраждане".