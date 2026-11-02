Нова опозиция, слаб интерес към президентския вот и вероятност да се появи нов играч на политическата сцена. Това са основните изводи на експертите след балотажа за държавен глава в неделя. Темата коментираха в предаването „Здравей, България” политологът от агенция „Мяра” Първан Симеонов и социологът Димитър Ганев от „Тренд”.

„Потвърди се нова политическа география - има нова опозиция, най-общо казано. Психологически новата втора сила вече е по-скоро либералната общност, а не толкова ГЕРБ заради отказа им да влязат в това състезание. Много се мобилизира общността на „Продължаваме промяната”, „Демократична България”, ДСБ. Получиха и рамо от електорати като тези на ГЕРБ и на ДПС”, каза Първан Симеонов.

По отношение на ниската избирателна активност, той припомни, че това са първите от десетилетие насам самостоятелни президентски избори. „Оказва се, че на огромна част от българите това не им е толкова интересно”, коментира Симеонов.

Той добави още, че са несравними парламентарни и президентски избори, но „със сигурност има и текуща оценка за това управление” и се наблюдава известна ерозия.

„Отвъд всичко, в крайна сметка имаме ясно избран президент, при това жена - за първи път в българската история”, напомни Симеонов. Според него ще е интересно да се види дали това противопоставяне ще се материализира в някакви форми на оспорване на властта.

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Димитър Ганев коментира обявената от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов подкрепа за Андрей Гюров. Според Ганев е интересно дали това е опит за препозициониране на Борисов и за доближаването му до това пространство.

„Това, че подкрепата беше лична, съвсем не беше случайно, защото в средите на партията подобна позиция щеше да срещне известна съпротива. Оттук нататък въпросът е дали ще започне оформянето на фронт, който да включва Борисов. Дали от „Продължаваме промяната” и „Демократична България” ще приемат Борисов като свой партньор и дали той ще ги приеме. Смятам, че са направени стъпки в тази посока”, каза Ганев.

Той открои и трети важен въпрос. „Вчера чух и от представители на инициативния комитет на Андрей Гюров, и като лек намек от самия Гюров, че може да се тръгне в някаква посока на движение, което да прерасне в партия. Това означава, че може да се появи и нов играч, който малко или много да промени балансите там”, каза Ганев. Според него се оформя двуполюстност и Гюров е възможен лидер на подобно движение.

Първа Симеонов коментира, че разделенията в дясно се преодоляват чрез идването на нови фигури. „Отваря се въпросът за Гюров дали ще е нов политически субект, дали ще е кандидат за София. Със сигурност се роди много сериозна нова политическа фигура”, каза Симеонов.

Димитър Ганев коментира, че арестите на кметове са се отразили на начина, по който електоратът на ДПС е гласувал. „Няма съмнение, че в момента, в който арестуваш ключови фигури от ДПС, е нормално да има такава реакция. Евентуална загуба на Йотова щеше да бъде трудно поправим удар върху управлението. То щеше да влезе в криза несъмнено”, каза Ганев.

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Редактор: Ина Григорова