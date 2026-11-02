При обработени 99,95% от изборните протоколи на СИК в РИК битката за „Дондуков” 2 печели двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев. Те водят с категорична преднина пред опонентите си Андрей Гюров и Георги Кандев.

Към 07:30 ч. на 2 ноември Йотова и Вълчев събират 57.581% от доверието на избирателите (общо 1 093 564 гласа). Двойката Гюров – Кандев е на втора позиция с 39.467% от вота (749 543).

С опцията „Не подкрепям никого” са избрали да гласуват 2.952% от упражнилите правото си на глас (56 070 души), сочат обобщените данни на Централната избирателна комисия.

Финални резултати: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември

Припомняме, че в първия тур на вота за Йотова и Вълчев гласуваха 34.759% от отишлите до урните. Гюров и Кандев пък имаха резултат 31.952 на сто.

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Редактор: Калина Петкова