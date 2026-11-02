Испанският премиер Педро Санчес обяви пакет от мерки за финансова подкрепа на пострадалите и семействата на загиналите при тежката влакова катастрофа от миналата седмица, отнела живота на 69 души.

Очаква се правителството да одобри мерките на заседание утре. Предвижда се обезщетенията да бъдат изплатени предсрочно, а размерът на законово определените суми за пътниците да бъде удвоен.

Ясна е причината за жестоката влакова катастрофа с 68 жертви в Испания

Санчес обеща и провеждането на „стриктно и прозрачно разследване“, което да установи причините за трагедията.

Пет дни след катастрофата самоличността на трима от загиналите все още не е установена, съобщиха регионалните власти в Кастилия-Ла Манча.

Сред жертвите са 54 испански граждани и четирима американци. Останалите загинали са от Франция, Канада, Чехия, Япония, Португалия, Аржентина, Мексико и Тунис.

В болница продължават да се лекуват 39 от пострадалите, като 11 от тях са настанени в интензивни отделения.

По предварителни данни двама от неидентифицираните загинали са австралийски граждани, а третият е японец. Близките им вече са установени, но трябва да пристигнат лично в Испания, за да извършат окончателното разпознаване.

Катастрофата стана край община Урда, където се сблъскаха два високоскоростни влака. Композиция на държавния железопътен оператор „Ренфе“ се удари в задната част на спрял влак на частната компания „Ирьо“.

Това е втората тежка железопътна катастрофа в Испания в рамките на девет месеца. През януари 46 души загинаха при сблъсък между два високоскоростни влака край Адамус, в област Андалусия.

Редактор: Георги Иванов