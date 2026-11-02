Всяка шеста двойка в света се сблъсква с безплодие в някакъв момент от живота си. Това показват данните на Световната здравна организация. Възрастта, хормоналните нарушения, ендометриозата, начинът на живот и мъжкият фактор могат да повлияят върху репродуктивните възможности. Какво може да направи съвременната медицина за ранната диагностика, лечението и съхраняването на фертилитета - по темата говори специалистът по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина проф. Петя Андреева в ефира на "Социална мрежа".

Тя каза, че у нас не е водена подобна статистика и трудно може да се прецени как стои въпросът. Също така допълни, че хората нямат и достатъчно достъп до информация.

Какво трябва да знаят младите за репродуктивното си здраве

Тя посочи, че при младите двойки, които правят опити за бебе и не се получава, не е нужно веднага да се тревожат. Лекарят каза, че възрастта също има значение. Ако жената е до 35 години е редно да се обърнат към специалист една година, след като опитите са неуспешни. Ако обаче жената е над 40 години е добре да се обърнат към специалист. След такава възраст шансът за забременяване намалява, допълни тя.

Жени без партньор могат да кандидатстват за инвитро оплождане

Професорът посочи, че лекар трябва да прецени дали има нужда от инвитро процедура. Това не е единственият вариант, тъй като може да се предприемат други мерки и лечение - например лечение на ендометриоза, поликистозни яйчници и други.

Проф. Андреева каза, че вредните навици са тютюнопушене, употреба на алкохол, стероиди и други. Тя беше категорична, че от безплодие може да страдат и мъжете, и жените.

Лекарят разказа за методите на инвитро оплождането.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова