Затлъстяването – тихата световна пандемия, която е основна причина за над 200 други заболявания. У нас всяко трето дете в училище е с наднормено тегло. Обществените разходи, свързани със затлъстяването и последиците му, достигат над 700 милиона евро годишно.

Защо превенцията трябва да започне още в детството и какви политики са нужни и защо първите резултати може да дойдат едва след десетилетие – говори председателят на Коалицията срещу затлъстяването „Здраве под натиск“ Гергана Паси.

„Учените казват, че пълното дете е много по-вероятно да стане възрастен със затлъстяване или с наднормено тегло”, каза тя. Паси посочи, че наднорменото тегло и затлъстяването са широко отворена врата за много съпътстващи болести.

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Тя отбеляза, че затлъстяването е било признато на световно ниво като заболяване, при това хронично и рецидивиращо. Паси отбеляза, че това се случва въпреки, че има сериозен фокус върху здравословния начин на живот и здравословното хранене.

„Миналата година се отчетоха първите признаци, че някои развити държави отбелязват плато или дори леко ограничаване на ръста на затлъстяването. Но безспорен факт е, че в момента на Земята има около 1 милиард души, които се борят с това заболяване. Безспорно е и че тенденцията, ако се запази такава, каквато е, само след 10 години броят им ще достигне милиард и половина”, обясни още Паси.

„Това не е просто болест, която съпътства семейства и хора и създава за тях здравословни проблеми. Това е болест, която има съвсем реални социално-икономически измерения и затова изисква много по-осъзната и структурирана политика. Всеки се бори сам за себе си, но се оказва че това е една много тежка битка. Изисква се много труд, постоянство, усилия и време. Затлъстяването може да изисква и индивидуални решения, някои от които са свързани с воля и промяна на начина на живот, а в определени случаи включително с терапия и лечение”, коментира още тя.

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Какви могат да бъдат мерките? Паси каза, че важен е хранителния режим, като тук икономисти казват, че здравословната диета на ден струва около 5 евро, „което не е малко”. Тя обаче отбеляза, че разходите за справяне с проблемите и болестите, възникнали поради наднорменото тегло, също не са малки.

Паси отбеляза, че затлъстяването има отношение към диабета, сърдечно-съдовите заболявания, но също така и онкологичните.

"Ние предлагаме да има национална програма за борба със затлъстяването, с много ясни политики, които държавата да предложи, с конкретни срокове за тяхната реализация и с конкретни отговорници", заяви тя.

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Редактор: Цветина Петрова