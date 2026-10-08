Кръгла маса на тема „Ефективни политики за превенция и управление на затлъстяването“ се проведе в Народното събрание. Форумът, чийто домакин беше парламентарната Комисия по здравеопазването, е иницииран от Коалиция срещу затлъстяването „Здраве под натиск“ и е под патронажа на председателя на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова.

В кръглата маса участваха народни представители, представители на институциите, медицинската и научната общност, пациентски и граждански организации.

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„В борбата със затлъстяването е необходимо да има последователност и приемственост на ниво законодателна, изпълнителна и местна власт. В този процес структурите на гражданското общество също имат водеща роля като посочват проблеми и подпомагат формирането на конкретни политики”, каза Доцова при откриването ѝ.

„Затлъстяването е проблем, който няма политически цвят, необходимо е да се търсят начини за неговото решаване като се отчита мнението на всички заинтересовани страни”, отбеляза председателят на парламента. Михаела Доцова посочи, че затлъстяването е тежка хронична болест, която има ефект не само върху здравето и здравната система, но и значителен социален и икономически ефект.

Снимка: Пресцентър на Народното събрание

Тя посочи, че борбата със затлъстяването е отделена като стратегически приоритет в Националната здравна стратегия до 2030 година и се обръща внимание на начина на хранене в училищата и в детските градини, което също има значителен положителен ефект.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова подчерта, че борбата със затлъстяването, както и последиците от него е изключително важна тема. Тя посочи, че Министерският съвет е приел Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести с хоризонт до 2030 г., в която са предвидени мерки за превенция на затлъстяването. "Те са в по-голямата си част под формата на информационни кампании и целят на достъпен език да представят информация за значението на начина на хранене и на двигателната активност като фактори за намаляване на хората с наднормено тегло", уточни здравният министър.

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Председателят на парламентарната Комисия по здравеопазването проф. Костадин Ангелов подчерта, че затлъстяването е една тиха световна пандемия, тъй като почти всеки трети гражданин на света е с наднормено тегло. "В България този проблем е изключително сериозен, тъй като всяко трето българско дете в училищна възраст е с наднормено тегло, което е причина за повече от 200 други заболявания, отбеляза той. Ако ние си поставим за цел да се справим с този проблем, бихме могли да имаме голям напредък в борбата със социалнозначимите заболявания и с промяна на основните демографски показатели на населението – заболеваемост и смъртност", заяви проф. Костадин Ангелов. Той добави, че много би искал да бъде постигнато съгласие, загърбвайки политическите пристрастия и доказвайки, че здравеопазването няма цвят.

Снимка: БТА

Председателят на Коалиция срещу затлъстяването „Здраве под натиск“ Гергана Паси отбеляза, че отговорността за справяне с този проблем не може да бъде прехвърляна върху отделния човек, много важен е и политическият разговор. Тя посочи, че средата, достъпът до здравословен избор, ранната подкрепа и здравните услуги формират реалните възможности за здраве. "Ефективната политика трябва ясно да посочва кой отговаря, какво се изпълнява, в какъв срок, с какъв ресурс и как измерваме ефекта", допълни Гергана Паси.

"Всички заинтересовани страни трябва да се включат в решаването на проблема със затлъстяването, от този проблем страда обществото", каза председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов.

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Изискват се усилия на много фронтове, тъй като проблемът е огромен, каза още д-р Брънзалов и посочи данни от проучване в осем европейски държави, показващо 278 хиляди смъртни случая на година вследствие на затлъстяване. По думите му в някои държави разходите за лечение на затлъстяването са между 0,7% до 1,4% от брутния вътрешен продукт.

В развиващите се страни тенденцията е към повишаване на разпространението на затлъстяването, като България е на шесто място в Европа по разпространение на затлъстяването сред възрастните и на пето място сред децата, каза началникът на Клиника по диабетология в Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология "Акад. Иван Пенчев" и член на Борда на Европейската асоциация за изучаване на диабета проф. Цветалина Танкова.

Редактор: Никола Тунев