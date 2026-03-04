България е на пето място в Европа по затлъстяване при децата и на шесто сред възрастните, а всеки четвърти българин страда от наднормено тегло.

Проучване на агенция „Тренд” показва, че 83% от анкетираните са правили някакъв опит през живота си да отслабнат. Шест от десет са прибягвали до диета, а 23% са употребявали продукти за отслабване без лекарско предписание. Специалистите предупреждават - наднорменото тегло не може да се „пребори” само с физическа активност и ограничаване на храната, необходима е и помощ от лекар.

„Това, което съм чувал най-често са нападки и обиди „Няма да играеш с нас, много си дебел””, казва Георги Костов, който се бори с наднорменото тегло. „180 килограма ми беше пикът. Сега варирам между 82 и 85 килограма”, обяснява той. От години се опитва да отслабне - от диети, през тренировки, до медикаменти за загуба на тегло. Резултатът е минимален. През 2023 година стига до операция. „Трябва да се направи избор от докторски екип, да се направят поредица изследвания и чак тогава могат да се предприемат стъпки към операция”, казва Георги.

При бариатричната хирургия има различни техники - целта на операцията е да се промени храносмилателната система. Към момента оперативната намеса не се заплаща от Здравната каса. Специалистите напомнят, че затлъстяването е заболяване и то не бива да се лекува просто чрез глад. Необходима е консултация от лекар.

„Един от основните проблеми е, че сравнително късно се диагностицира, а още по-късно и още по-малък процент се лекуват, защото на повече от пациентите им се казва, че са виновни за проблема, че са твърде лакоми, че просто трябва да намалят храната, а всъщност това е доказано генетично заболяване - хронично, прогресиращо, рецидивиращо заболяване”, коментира доц. Явор Асьов.

Мариян Александров също от детска възраст се опитва да свали килограми, но диагнозата инсулинова резистентност получава едва наскоро. „Чрез тренировки и диети съм успявал да стигна до някакъв резултат, но толкова голям колкото сега не съм имал никога, защото не съм знаел, че имам здравословен проблем”, казва Мариян.

Специалистите предупреждават, че при децата темповете на наддаване на тегло трябва да се следят стриктно. „Апелирам родителите да се грижат по-добре за децата си и да ги възпитават правилно, не да казват „хапни си цялата чиния”. Ако ще е цялата чиния, то нека е здравословна храна”, посочва още той.

Над 1 милиард души по света живеят със затлъстяване, а прогнозите сочат, че до 2035 година повече от половината население на планетата ще бъде с наднормено тегло, сочи проучване по случай Световния ден на борбата със затлъстяването.

„Затлъстяването е хронично заболяване с множество причини, но решение има, особено ако се обърнете навреме към специалист“, каза д-р Петър Иванов, специалист по физиология, в ефира на NOVA NEWS.

По думите на д-р Иванов, повече от половината възрастни българи имат наднормено тегло. При децата процентът е около 30, като страната е на пето място в Европа по детско затлъстяване. „Най-уязвими са децата в най-ранна възраст, но заболяването засяга всички възрастови групи. Основните фактори са генетични, социални, психологически, хормонални и вредни хранителни навици“, обясни експертът.

Д-р Иванов подчерта, че превенцията изисква комплексен подход - повече физическа активност, здравословно хранене и информираност на населението. „Затлъстяването води до над 200 здравословни проблема - сърдечно-съдови заболявания, онкологични заболявания, метаболитен синдром и диабет тип 2“, допълва той.

Сред световноизвестните примери за последствията от затлъстяването е легендата в бокса Майк Тайсън. „Имах сестра, която почина на 25 години от затлъстяване. Това е най-голямата битка в живота ми. Всеки път, когато видя някой с наднормено тегло, искам да му помогна“, споделя Тайсън, който днес участва в кампанията „Направете Америка отново здрава“.

Робърт Ф. Кенеди-младши, министър на здравеопазването на САЩ, коментира: „За първи път федералното правителство поставя истинската храна в центъра на американската диета. Десетилетия наред американците бяха заблуждавани за ползата от силно преработените храни, което доведе до огромни разходи за здравеопазването.“