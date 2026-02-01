Учени от Република Корея са направили пробив в разбирането на това как се образуват мастните клетки – откритие, което може да отвори път към нови терапии срещу затлъстяване и диабет тип 2. Изследването е дело на екип от Корейския институт за напреднали науки и технологии (KAIST) и е публикувано в научното списание Science Advances.

В центъра на вниманието е протеинът PPARγ – смятан за „главния регулатор“ на превръщането на клетките в мастни. Когато той се активира, задейства гени, които карат клетката да се превърне в адипоцит и да запази тази си функция. Затова PPARγ от години е основна мишена в изследванията на метаболитните заболявания.

Корейските учени обаче са установили, че този процес може да бъде блокиран без промяна в самата ДНК. Вместо това те са открили епигенетичен механизъм – своеобразна „фина настройка“ на генната активност. Ключова роля в него играят два протеина – YAP и TAZ, които участват в сигнални пътища, определящи съдбата на клетките.

Чрез верига от химични реакции YAP и TAZ успяват да „изключат“ гените, активирани от PPARγ. Така, дори когато клетката получи сигнал да се превърне в мастна, този процес може да бъде прекъснат. В лабораторни експерименти върху клетки и мишки учените са наблюдавали, че при активиране на този механизъм мастните клетки започват да губят характерните си свойства и да се държат като свои предшественици.

„Това е първото изследване, което показва, че образуването на мастни клетки се контролира строго на епигенетично ниво, а не само чрез класическа генна регулация“, обяснява ръководителят на екипа, молекулярният биолог Де-Сик Лим.

Според учените натрупването на мастни клетки, особено на „неподходящи“ места в тялото, е пряко свързано със сърдечносъдови и метаболитни заболявания. Проблемът е, че веднъж образувани, тези клетки почти не изчезват – при отслабване те просто намаляват размера си.

Новото откритие дава надежда, че в бъдеще ще бъдат разработени по-точни и персонализирани подходи за борба със затлъстяването. Изследователите обаче подчертават, че засега резултатите са постигнати само при мишки и пътят до прилагане при хора ще изисква още години научна работа.

Редактор: Ралица Атанасова