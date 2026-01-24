Анорексията е едно от най-тежките психични заболявания, характеризиращо се с крайна загуба на тегло, нарушено хранене и силна зависимост, която често застрашава живота. Болестта започва често с депресия, травма или високи изисквания от околните и се развива постепенно, подсилена от стремеж към съвършенство и влияние на социални и семейни фактори.

Началните признаци могат да останат незабелязани: ограничаване на храната, избор на определени продукти, спадащо тегло, промени в кожата и ноктите. В напредналите стадии органите страдат, центърът на глада спира да функционира, а менталната зависимост прави самопомощта невъзможна без подкрепа.

Личните истории на Вероника Стефанова и Ваня Георгиева, преживели анорексия, показват как външната „перфектност“ често маскира тежки страдания. Те разказват за дълбока изолация, чувство на вина, рискови поведения и моменти, когато животът им е бил реално застрашен. Възстановяването е бавен процес, изискващ професионална помощ, семейна подкрепа и упоритост, а социалните успехи, като участие в конкурси или кариера, могат да бъдат част от мотивацията за изцеление.

Цялото предаване гледайте във видеото.