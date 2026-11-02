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Българската хранителна банка и манастирът „Свети Мина” подпомагат десетки хора
Българската хранителна банка и манастирът „Свети Мина” осигуряват топъл обяд за много хора в нужда.
Вече пет години отец Борис Петров и екипът на манастира подпомагат десетки хора. "В момента осигуряваме храна за 260 души. В началото - през 2021 г., подпомаганите бяха 120 души. Постепенно, с течение на времето, броят на хората нарасна", разказва игуменът на манастир “Свети Мина” отец Борис Петров.
Пътят на тази храна започва в Българската хранителна банка, където излишни, но напълно годни за консумация продукти се спасяват от разхищение.
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"Всеки ден пристигат големи количества храна, която е излишна за пазара. Ако не бъде дарена на хранителната банка, за да бъде преразпределена сред хората в нужда, тя обикновено отива на сметището или се превръща в отпадък", обяснява изпълнителният директор на Българска хранителна банка Цанка Миланова.
Чрез своята партньорска мрежа Българската хранителна банка достига до над 88 000 души в страната. Един от пътищата на тази помощ води до манастир „Свети Мина“, където дарените продукти се превръщат в готова храна. Всеки вторник тя се раздава в храм „Света Параскева“.
„Има едни възрастни жени, които идват всеки път и молят: „Много ви молим, не спирайте! Никога не спирайте!“. Така ясно се вижда колко голяма е нуждата на хората“, твърди отец Борис.
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Към дарителите и духовниците се присъединяват и млади доброволци, които с труда и съпричастността си подкрепят тази благородна кауза. „Нека бъде честит празникът на всички българи! Всеки според възможностите си и според мярата на своите сили да се старае да бъде будител, вестител и поддръжник на доброто“, пожела игуменът на манастир "Свети Мина".
Стажант-репортер: Ивайла ВърбановаРедактор: Станимира Шикова
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