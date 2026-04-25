Докато цените на основните хранителни продукти растат, всеки българин изхвърля средно по около 93 килограма храна годишно. Това показват данни на Българската хранителна банка, според които общото количество разхищавана храна у нас надхвърля 614 милиона килограма годишно.

„Смисълът на нашата работа е да спасим от разхищение храна, която е излишна за пазара и много лесно би отишла на боклука“, обясни изпълнителният директор на организацията Цанка Миланова.

По данни на експертите, в Европа всяка година се изхвърлят над 58 милиона тона храни. У нас стойността на разхищението достига над 1,8 милиарда годишно. Въпреки поскъпването на продуктите, тенденцията остава тревожна.

От Българската хранителна банка работят с производители и преработватели, като гарантират проследяемостта на дарената храна и нейното достигане до нуждаещи се хора. Организацията се издържа изцяло от дарения и доброволчески труд.

Преди пожароопасния сезон от организацията призовават производители да даряват храни, подходящи за бърза консумация и лесни за транспортиране. Всеки желаещ може да се включи чрез дарения или като доброволец.

