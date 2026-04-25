Колко струва това разхищение
Докато цените на основните хранителни продукти растат, всеки българин изхвърля средно по около 93 килограма храна годишно. Това показват данни на Българската хранителна банка, според които общото количество разхищавана храна у нас надхвърля 614 милиона килограма годишно.
„Смисълът на нашата работа е да спасим от разхищение храна, която е излишна за пазара и много лесно би отишла на боклука“, обясни изпълнителният директор на организацията Цанка Миланова.
РАЗХИЩЕНИЕ: Европа с нови мерки срещу изхвърлянето на храна
По данни на експертите, в Европа всяка година се изхвърлят над 58 милиона тона храни. У нас стойността на разхищението достига над 1,8 милиарда годишно. Въпреки поскъпването на продуктите, тенденцията остава тревожна.
От Българската хранителна банка работят с производители и преработватели, като гарантират проследяемостта на дарената храна и нейното достигане до нуждаещи се хора. Организацията се издържа изцяло от дарения и доброволчески труд.
Преди пожароопасния сезон от организацията призовават производители да даряват храни, подходящи за бърза консумация и лесни за транспортиране. Всеки желаещ може да се включи чрез дарения или като доброволец.
