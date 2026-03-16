Социалното министерство поде борба срещу контролирания вот
Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов ще се включи в старта на кампанията за раздаване на хранителни продукти от първа необходимост за крайно нуждаещи се хора. Над 4700 тона хранителни продукти ще достигнат до над половин милион души в затруднено положение. Кампанията е с осигурено европейско съфинансиране по Програма „Храни и основно материално подпомагане“.
Хасан Адемов: Няма да позволим социални услуги да се използват за предизборен натиск върху уязвими хора
Припомняме, че социалното министерство поде борба срещу контролирания вот на хора в затруднено положение. Раздаваните хранителни продукти не са част от предизборна кампания и не трябва да бъдат брандирани на политически партии, а министерството следи за списъците на т. нар. "Топъл обяд", както и за осъществяване на контрол срещу натиск за гласуване на хора от домове за възрастни хора.Редактор: Дарина Методиева
