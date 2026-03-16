Пакетите с хранителните продукти от първа необходимост, които се раздават по програма на социалното министерство, трябва да достигнат до нуждаещите се сега. Там, където хората имат затруднения, да отидат на място и помощта ще им бъде предоставена от доброволците в кампанията. Това каза служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Броят на продуктите в един пакет е 11 и те се определят от Европейския социален фонд, който осигурява ресурса, посочи той.

Стартира кампанията за раздаване на хранителни продукти за крайно нуждаещи се хора

Списъците с нуждаещите се се изготвят от регионалните подразделения на Агенция „Социално подпомагане”. Уязвимите групи са класифицирани – хора с увреждания, такива, които получават енергийно подпомагане, маргинализирани групи, хора с ниски доходи и други, обясни Адемов. Общият брой на домакинствата, които имат право на подкрепа, е 531 000. Служебният министър беше категоричен, че помощите не трябва да се използват за политически пиар, тъй като са осигурени от Европа.

По отношение на скока на цената на горивата Адемов каза, че ако тази тенденция продължи, определени групи ще получат социална подкрепа. Става дума за 20 евро, които ще бъдат превеждани по банковите сметки. Условията са получателят да е с доходи под линията на бедност и да притежава личен или лизингов автомобил. Мярката ще бъде активирана в момента, когато се прецени, че има нужда, и ще се предоставя всеки месец.

