Дигиталната платформа HomeМed.bg дава възможност на пациенти и техните близки да намират специалисти за медицински и здравни грижи в домашни условия. Това обясни временно изпълняваща длъжността председател на Българския съюз на лекарските асистенти и фелдшерите Галина Захариева в ефира на „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

„Платформата цели да запълни липсата на патронажни грижи за възрастни хора, хора с увреждания и пациенти, които се нуждаят от помощ след изписване от болница. Чрез нея потребителите ще могат да избират специалист и конкретна услуга според нуждите си", каза тя.

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Захариева посочи, че в България броят на фелдшерите е намалял от около 8500 на 2500 души, след като обучението на такива кадри е било прекъснато за 15 години. Според нея платформата няма да реши недостига на специалисти, но ще улесни връзката между тях и хората, които търсят помощ. В нея ще могат да се регистрират само специалисти с необходимата квалификация и регистрация. Захариева подчерта, че е необходимо и законодателно уреждане на дейността на практиките по здравни грижи, както и промени, които да позволят услугите им да бъдат финансирани от НЗОК.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева