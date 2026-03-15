12% от населението на България няма осигурен достъп до първична медицинска помощ, сочат данните на Националното сдружение на общините в България. Това са предимно хора, които живеят в малки отдалечени градове и труднодостъпни села, за които наличието на лекар на място продължава да е лукс. За да промени тази тенденция, здравното министерство ще изгради 100 модерни амбулатории оборудвани със съвременна медицинска апаратура в 43 общини. Парите за тяхното изграждане са осигурени от Европа.

По данни на Националната здравноосигурителна каса в 7 от населените места в община Хисаря няма общопрактикуващ лекар. При нужда хората са принудени да пътуват до общинския център или пък да ходят до Пловдив. За две от селата общинската администрация е намерила решение. В тях ще бъдат изградени медицински кабинети със средства по Плана за възстановяване. Важно е да се уточни, че амбулаториите ще бъдат изградени от самите общини и ще бъдат предоставени за безвъзмездно ползване на лекарите и медицинските сестри, които ще сключат договори с общините, за да работят в отдалечените райони.

8,2 млн. лева за модерни амбулатории: МЗ стартира нова процедура по Плана за възстановяване

Преди две години лекарят, който идвал веднъж седмично в хисарското село Беловица, се пенсионирал. Така селото, което се намира на 30 километра от Хисаря и на 48 от Пловдив, останало без доктор.

В Беловица живеят близо 300 души. Сред тях е и 63-годишната Нонка Никитова, която страда от няколко заболявания. "Ако ми се наложи да потърся медицинска помощ и да отида да посетя джипито в съседното село Красново, трябва да отида с кола кола. Първо да се обадя, за да разбера дали докторът ще дойде", разказва тя.

Автобус до съседното село има веднъж на ден. След като стигне до него, изчаква няколко минути и потегля в обратна посока. Дора Цокова разказва, че е много трудно да се справят в тази ситуация. А Илия Илиев допълва, че понякога се налага хората викат линейка от Хисаря за малки проблеми. "За лекарства ходим до Пловдив. Аз имам кола, отивам, купувам и на познати", разказва той.