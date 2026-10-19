Октомври е Световният месец за борба с рака на гърдата, наричан още „Розов октомври“, посветен на повишаването на информираността, профилактиката и ранното откриване на карцинома на млечната жлеза.

По отношение на информираността, ние провеждаме инициативи всеки октомври, но е добре те да се случват през цялата година, за да се избегнат късните открития на заболяването, когато то вече е в напреднал стадий. Това коментира в ефира на NOVA NEWS началникът на Клиниката по медицинска онкология в УМБАЛ „Света Екатерина“ проф. Галина Куртева.

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Тя посочи, че вече има възможности за лечение дори на някои видове тумори на млечната жлеза, които доскоро се се смятали за трудно лечими. Проф. Куртева отбеляза обаче, че над 50% от пациентите започват лечение едва в четвърти стадий на заболяването. „В ранния стадий ангажиментът към пациентите завършва понякога само с хирургично лечение. Понякога дори съвсем малък тумор може да бъде повлиян и да изчезне, ако се проведе терапия“, каза специалистът.

По думите ѝ се забелязва подмладяване на заболяването. „Имаме вече пациенти на 20, 25, 30-годишна възраст, понякога и в много напреднали стадии. Независимо на каква възраст сме, ако намерим нещо, което деформира гърдата, или нещо, което има различна плътност, дори на 20 години веднага трябва да се потърси лекарска помощ“, съветва тя.

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„Алкохолът и тютюнопушенето се свързват с много видове тумори, но не бива да забравяме и другите фактори на околната среда, както и необходимостта от ежедневна физическа активност. По отношение на храненето няма утвърдена „онкологична диета“ - важно е да се храним умерено и разнообразно, без да прекаляваме с нищо“, коментира проф. Куртева относно рисковите фактори.

Началникът на Клиниката по медицинска онкология в УМБАЛ „Света Екатерина“ сподели, че в болницата има традиция да се удря специална камбана, когато пациент бъде излекуван. Звънът ѝ огласява цялата болница и символизира още един спасен човешки живот благодарение на усилията на специалистите и волята на пациента да се бори.

„Тези моменти са фантастични не за друго, а защото обикновено пациентите чакат този момент месеци наред и всеки се надява, че ще стигне до него“, сподели още проф. Куртева.

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Редактор: Ивета Костадинова