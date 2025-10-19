Проф. д-р Галина Куртева е едно от най-големите имена в онкологията у нас – лекар, който променя съдби. Но тя е и художник, за когото рисуването е начин да лекува не само телата, но и душите. Лекарят работи в болница "Света Екатерина" - тук тя не само помага на пациенти, но и обучава младите медици. Автор е на над 200 научни публикации и участник в повече от 40 международни клинични проучвания. Проф. Куртева има и друга страна - артистичната. Нейните картини разказват истории, които думите понякога не могат. Така изкуството и медицината вървят ръка за ръка.

От 1990 г. насам глобалната честота на ранно проявяващия се рак (рак, диагностициран при хора под 50 години) се е увеличила с близо 80% и се очаква да нарасне с още 31% до 2030 г., според проучване в BMJ Oncology.



"Истината е, че освен средата в която живеем и няма как да променим, начинът, по който се храним, който също често не можем да променим по понятни причини, скоростта на развитие на обществото, контактът с различни вредности, включително от средата, от храната, от въздуха, от водата - всичко това, натрупвайки се, дава все повече аномалии генетични, които провокират поява на туморни заболявания", обяснява лекарят.



Ранната диагностика остава ключова. Всяко забавяне може да има фатални последствия.

Проф. Куртева оправя апел към хората да променят начина си на живот и хранене.

"Има един принцип в онкологията - с нищо да не се прекалява. Спазвайте го, без да се лишавате от каквото иде, но опитвайте се да бягате от това, което ви пречи. Защото това ще ви помогне първо да се борите с стреса и после да живеете по-комфортно и по-дълго", разказва още лекарят.

Тя подчертава, че успехът в борбата с рака зависи не само от лекарите и пациентите, но и от системата и държавната политика.

Но зад професионализма и тежкия ежедневен стрес стои другата страна на проф. Куртева – художникът.

"Рисуването носи спокойствие, светлина, ведрина на духа, забравяне на ежедневието и в крайна сметка хубост", споделя тя. Според нея изкуството лекува и радва.

В коридорите на болницата картините на проф. Куртева не са просто декорация. Те са светлина и утеха за пациентите. За нея медицината и изкуството са две страни с една и съща мисия – да лекуват, да дават надежда и да връщат усмивките.

Лекарят казва, че всяка картина има история.

Проф. Куртева споделя, че в болницата има камбана, която звъни всеки път, когато някой е приключил своето лечение.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова