Всеки ден 10 жени у нас чуват диагнозата рак на гърдата. В последните години възрастта на пациентките пада все повече. А лекарите напомнят, че ранното откриване спасява живот. Безплатни профилактични прегледи ще има до края на месеца в няколко болници.

Днес Мария се среща със своя лекуващ лекар д-р Митова и извън болничната стая. С подарък цвете и „рецепта за сбъдване”. Чува диагнозата рак на гърдата на 30. „Тежко е, страшно е, извънземно е, но човек трябва да бъде едновременно и упорит, и търпелив”, казва Мария.

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„Срещам всяка седмица млади жени, които мислят за кариера, семейство, деца - точно тези жени трябва да се опитаме да ги обучим, да ги научим на рутинни прегледи”, посочва онкохирургът д-р Ваня Митова.

Д-р Митова го приема и като лична мисия. Кои са най-честите симптоми, как да се самопреглеждаме, кога е следващият ни рутинен преглед - нейна е идеята за приложение, което да отговаря на тези въпроси и да е в помощ както на здрави, така и на диагностицирани жени.

„Истината е, че пациентът трябва да повярва в лекаря си, защото заставайки лекарят заедно с пациента срещу болестта, вероятността да се излекува е много по-голяма от това пациентът да стои срещу лекаря си - тогава е на страната на болестта”, казва тя.

Негативните статистики, свързани с диагнозата у нас, могат да се обърнат, според специалистите - от рутинните прегледи. А Мария - продължава напред с усмивка и напълно нови за нея къдрици.

„Това е често срещан страничен ефект. Косата може да се обърне, да се появи в съвсем друга структура и форма, не е задължително да остане така, но може да съм си завинаги къдрава”, казва Мария.