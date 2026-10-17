Почти няма човек, който поне веднъж в живота си да не е изпитвал болки в гърба, врата или кръста. Заседналият начин на живот, неправилната стойка пред компютъра и стресът превърнаха проблемите с гръбначния стълб в епидемия. Как да разпознаем опасните сигнали, кога операцията е неизбежна и как можем да запазим гръбнака си здрав до дълбока старост коментира в предаването "Пулс" доц. д-р Асен Хаджиянев.

По думите му по статистика гръбначните заболявания са на второ място след простудните и все повече хора в различни възрастови групи страдат. "Прави впечатление, че при младите хора тези заболявания се срещат все по-често", каза той.

Експертът обясни, че най-често страда лумбалната област. "Това е зоната, която е обект на лечение от неврохирурзите. Най-натоварените нива са между четвъртия и петия лумбален прешлен и между така наречения пети лумбален прешлен и S1, което вече опира до сакрума. Могат да се срещнат и на по-горните нива, да кажем на втори и трети, но най-често патологията обикновено е фокусирана в тези две области", каза той.

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"Втората по честота засегната зона от гръбначния стълб е шията, тъй като тя също има функцията да носи тежестта на главата. При неправилни позиции на тялото, при претоварване на шията, при битови инциденти или при пътнотранспортни произшествия също се засяга и този отдел на гръбначния стълб", добави доц. Хаджиянев.

Той призова хората да не ходят при несертифицирани специалисти, тъй като съществува риск от усложнения. "Чакръкчията може да има най-доброто желание да помогне на пациента, но той няма анатомичните познания и уменията, с които боравят специализираните и сертифицирани кинезитерапевти и физиотерапевти. И тук рискът е да се нанесе по-голяма вреда", алармира доц. Хаджиянев.

Експертът открои важността на двигателната активност и спорта в свободното време. "Хората имат различни потребности. Един иска да играе футбол, друг иска да тича, трети да кара колело, четвърти да кара ски. Най-добре е тази двигателна активност да бъде съобразена със собствените потребности", посочи специалистът.

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Редактор: Ивета Костадинова