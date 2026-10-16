Недостиг на инжекционни противогрипни ваксини очакват лекарите и фармацевтите у нас. Единият от видовете нови противогрипни ваксини изобщо няма да бъде доставен в аптеките в страната. Очаква се да пристигнат единствено около 70 хиляди дози инжекционни ваксини от другия доставчик. От Министерството на здравеопазването заявиха, че инжекционните ваксини по двете национални програми трябва да бъдат доставени в началото на ноември.

Междувременно ситуацията в съседна Гърция е различна. Страната е осигурила над 3,6 милиона дози. От тях 30% са вече в аптеките. Противогрипнитие ваксини се получават и поставят директно на място без заплащане от пациентите.

Забавяне на противогрипните ваксини у нас: Кога се очакват първите доставки за възрастни?

За общопрактикуващите лекари обаче забавянето у нас създава затруднения, тъй като списъците с желаещи да се имунизират продължават да се увеличават. "По това време миналата година аз вече поставях ваксини. Сега, ако пациентите дойдат в края на месеца, ще трябва да ги поставим през ноември, в изключително кратки срокове", посочи общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова.

Освен притесненията около сроковете за доставка, лекарите поставят и въпроса дали заявените количества ще бъдат достатъчни за всички пациенти. "Ако количествата не бъдат тези, които сме заявили, ние се изправяме пред една етична дилема – да изберем на кого ще откажем. Сега, когато хората не могат и да си закупят ваксината, наистина се изправяме пред морален избор", заяви д-р Николова.

Ваксините срещу грип няма да бъдат достатъчни, заявиха от Българския фармацевтичен съюз

В аптеките очакват през ноември да получат едва около една трета от ваксините, които са поръчали. Ако обещаните 70 хиляди дози се разпределят между всички 3300 аптеки у нас, то за свободна продажба във всяка от тях ще има едва около 21 дози. "Може да се гледа някаква база данни от миналата година – коя аптека колко е получила, за да се разпределят пропорционално. За най-голямо съжаление нямаме никаква представа по колко дози ще получим", каза зам.-председателят на Българския фармацевтичен съюз Стефан Минков.

Здравният министър Катя Ивкова обясни, че доставките за аптечната мрежа са извън прекия механизъм за намеса на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса.