Едната от двете инжекционни противогрипни ваксини изобщо няма да се продава в аптеките. За това сигнализират от Българския фармацевтичен съюз. Кои препарати все пак са налични и достатъчни ли са тези количества коментира магистър-фармацевтът и председател на Съюза Стефан Минков в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Той посочи, че едната фирма, която произвежда ваксини, е изпратила официално уведомление до институциите, че тази година нейната ваксина ще се осигурява само по програмите на Министерството за лекарските практики – за пациенти над 65 години и за деца. Проблемите, които са посочени, са, че през август е получена информация за смяна на щамовете, което не е позволило на производителя на ваксини да реагира толкова бързо.

Освен това са имали и някои технологични проблеми и затова приоритетно ще изпълнят договорите с Министерството, но няма да бъдат в състояние да осигурят количества за свободния пазар, допълни той.

Ваксините срещу грип може да стигнат до аптеките чак през януари

Другият производител на ваксини е информирал, че в периода от 9 до 13 ноември ще бъдат осигурени около 70 хиляди бройки за свободния пазар, извън тези, които ще осигурят и за лекарските практики, каза още фармацевтът. Той подчерта, че това количество е малко и разпространението му със сигурност ще бъде ограничено.

Минков прогнозира, че ваксините срещу грип няма да стигнат.

В България има две държавно финансирани програми за противогрипна ваксинация. Едната е за деца от 2 до 7 години и за деца с хронични заболявания до 18 години, а другата – за хората над 65 години. Минков заяви, че обещанието на фирмите е, че за тези пациенти ще има осигурени ваксини.

Започна имунизацията с противогрипна ваксина в столицата

Експертът каза, че за деца до 17 години съществува вариант с назална противогрипна ваксина, която на този етап е осигурена за аптечния пазар.

Кога може да се постави ваксини

Минков каза, че най-удачно е ваксината да бъде поставена през октомври или ноември. За януари месец вече каза, че е късно.

Поставяне на ваксина в аптеките?

Председателят на Българския фармацевтичен съюз посочи още, че ако има опция за поставяне на ваксината в аптечната мрежа, това доста ще улесни процеса. Също така ще е и по-безопасно за самото съхранение на препарата. Той подчерта, че от Съюз настояват такава възможност да се разкрие и у нас, тъй като вече има и в чужбина и е доказала ефективността си.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова