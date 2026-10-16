Инжекционните ваксини срещу сезонния грип се очаква да пристигнат в България до края на октомври. Причината за забавянето е свързана с производствения процес, а здравните власти нямат възможност да ускорят доставките. Това обясни министърът на здравеопазването Катя Ивкова във Велико Търново.

По думите ѝ производителите официално са уведомили Министерството на здравеопазването, че тази година са възникнали затруднения със сроковете за подготовка на ваксините за новия грипен сезон.

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Причината е забавяне при предоставянето на щама от Световната здравна организация (СЗО), въз основа на който се изработват препаратите. Това е довело до изместване на производствения график и съответно на доставките. „Производителите са ни информирали официално с писмо, че тази година е забавено представянето на щама. Знаете, че СЗО предоставя щам, след което се правят ваксини и съответно производството се забавя“, посочи Ивкова.

Тя уточни, че здравното министерство е получило писменото уведомление на 29 септември, а първите официални доставки се очакват в края на настоящия месец. „Ние зависим от производителите и дистрибуторите. Няма какво допълнително да направим“, подчерта министърът.

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За разлика от инжекционните препарати, назалните противогрипни ваксини за деца вече са налични при общопрактикуващите лекари. По думите на Ивкова имунизациите с тях са започнали.

Здравният министър коментира и информацията, че един от видовете нови противогрипни ваксини изобщо няма да бъде доставен в аптеките в страната. Тя потвърди, че производителите са уведомили институциите за липсата на планирана доставка на съответния препарат, но подчерта, че снабдяването на аптечната мрежа не се организира от държавата.

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„Доставката в аптечната мрежа е съвсем друг въпрос, с който Министерството на здравеопазването и НЗОК не са ангажирани. Работим на свободен пазар в ЕС и дистрибуторите са тези, които трябва да реализират доставката на ваксини в търговската мрежа. Те работят по заявки“, обясни Ивкова. Според нея решението кои продукти да бъдат предлагани в аптеките зависи от производителите и търговските дружества, които организират вноса и разпространението им.

Редактор: Цветина Петкова